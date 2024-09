¿Jorge Ramos sale de Univision, pone rumbo a Telemundo?

Hace aproximadamente un mes, Jorge Ramos le concedió una entrevista a Rodner Figueroa para su podcast, en donde habló sobre el retiro y la posibilidad de un día formar parte de Telemundo. En su momento, las preguntas bajo supuestos fueron interesantes, pero ahora que se ha confirmado que el periodista ya no renovará su contrato con Univision, son muchos los que están retomando esta conversación para recordar las respuestas del mexicano.

Para empezar, sobre el retiro fue claro, dijo no estar listo para dar ese paso. “La idea del retiro se me complica. No conozco a un sólo periodista que en realidad pueda retirarse”, explica Ramos.

La maravilla del periodismo es que te permite ser joven y rebelde al mismo tiempo", agrega Jorge Ramos, – periodista de origen mexicano.

En esta conversación, en donde el tema del retiro se ahondó, el mexicano continuó con el pensamiento: “Esta idea de dejar de ser periodista es muy complicado… No me puedo imaginar ninguna otra profesión que me hubiera dado tanto mundo… La idea de irme o retirarme ya sea en televisión me parece impensable”.

Ramos tiene 66 años, por más que quiera mantenerse en esta industria, admite que detrás de él hay muchos que pueden ocupar su puesto, aún cuando muchos no lo vean tan claro como él. Sin embargo, al mismo tiempo admite que esta idea lo complica abiertamente.

¿Existe posibilidad de verse tentado por Telemundo?

Durante esta conversación con Rodner, Ramos fue tajante y dijo que no. Porque Univision ha sido su casa, se lo ha dado todo y han estado ahí cuando más los ha necesitado.

La lealtad es la que al parecer primó en esta respuesta. Para este momento, vale decir, él aún era parte de Univision y no pensaba necesariamente en el retiro. Los tiempos cambian y no se sabe qué tipo de propuesta podría recibir por parte de Telemundo si es que éstos se interesan en tenerlo entre sus filas.

