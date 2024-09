“Me dio rabia”: habló camarógrafo agredido por ‘Dibu’ Martínez

Fue una de las imágenes virales de la noche. Emiliano ‘Dibu’ Martínez golpeó la cámara de un reportero tras la derrota de Argentina ante Colombia. Horas después, el afectado rompió el silencio y contó su versión de los hechos.

Con el resultado de 2-1, la frustración se apoderó del arquero y la transmisión oficial de televisión quiso seguir al arquero, pero este terminó dándole un manotazo a la cámara. Quien estaba detrás del lente era Jhonny Jackson.

En un video en redes sociales por RCN, Jackson contó su versión de los hechos y envió un mensaje al portero del Aston Villa de la Premier League de Inglaterra. “Dan el pitazo final y yo como camarógrafo operador de steady siempre voy a buscar reacciones”, inició.

“Simplemente, entro a la cancha, busco reacciones. Veo al ‘Dibu’, lo veo saludándose con un arquero suplente, creo, y me acerco a él, y de la nada el ‘Dibu’ me tiró”, narró. El operador de cámara no pudo ocultar su molestia por el episodio. Un sentimiento compartido con los fans en redes sociales, quienes le dieron con todo a Martínez.

“Me dio rabia, me dio mucha rabia, porque yo estoy trabajando, así como él lo estaba haciendo, él atajando y yo operando mi cámara, ni siquiera estaba jugando fútbol con él. Pero no le dije nada”, confesó.

Sin embargo, Jhonny quiso enviarle un mensaje al arquero argentino para dejarle claro que no tiene rencor por el desprecio sufrido y lo compadece por la derrota sufrida.

“Quería decirte qué tranquilo, hermano. En la vida, en cualquier momento, todo el mundo ha perdido un partido, y de pronto para ti significó mucho esa derrota, pero para adelante, ‘Dibu'”, dijo.

¿Qué castigo puede recibir Emiliano ‘Dibu’ Martínez?

El ‘Dibu’ sí puede ser sancionado, según lo establecido en el Código Disciplinario de la FIFA. Específicamente en el artículo 2. Ahí se habla de “infracciones en partidos o competiciones”.

También están establecidos los castigos por “conducta incorrecta de los jugadores y los oficiales” bajo contexto de agresiones o comportamiento antideportivo.

Según el reglamento, el arquero albiceleste podría quedar fuera por un encuentro o un período de tiempo que debe determinar la FIFA. “Al menos un partido o un periodo de tiempo adecuado por conducta antideportiva hacia un adversario o cualquier otra persona que no sea un oficial de partido”, dice.

¿Por qué estaba molesto ‘Dibu’ Martínez?

Más allá de la derrota, los jugadores argentinos terminaron perdiendo la cabeza con el arbitraje de Piero Maza, quien sentenció un penal controvertido y polémico a favor de Colombia.

Además, Emiliano Martínez fue el objetivo principal de la afición cafetera en Barranquilla. Cada vez que tocaba la pelota se llevaba una ola de silbidos. La rivalidad del ‘Dibu’ con los colombianos se remonta a la Copa América de 2020 que se jugó en el 2021. En los cuartos de final se dio una tanda de penales en la que el portero insultó e incordió a cada uno de los ejecutantes colombianos.

