Nueva Jersey ofrece cheques de estímulo de $1,750 y $700

El programa ANCHOR de Nueva Jersey está dando un alivio económico a residentes, tanto propietarios como inquilinos, mediante cheques de estímulo que oscilan entre los $400 y $1,750 dólares.

Esta ayuda es para reducir el impacto de los altos impuestos a la propiedad y ya se ha comenzado a distribuir.

Aquí te explicamos quiénes califican y cuándo pueden esperar recibir su cheque.

¿Quiénes son elegibles para recibir el cheque de estímulo?

El programa ANCHOR (Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters) fue creado para ayudar a los residentes de Nueva Jersey a sobrellevar los altos costos de los impuestos a la propiedad.

Los propietarios pueden recibir entre $1,000 y $1,750, mientras que los inquilinos pueden obtener entre $400 y $700, dependiendo de los ingresos de cada hogar.

Para ser elegible, es necesario ser residente de Nueva Jersey, ya sea como propietario o inquilino, y cumplir con los requisitos de ingresos establecidos por el programa.

Propietarios

Los propietarios que ya participaron el año pasado en el programa probablemente ya estén registrados automáticamente para recibir el cheque este año.

El monto del cheque, entre $1,000 y $1,750, dependerá del valor de la propiedad y del nivel de ingresos del hogar.

Inquilinos

Si alquilas una vivienda en Nueva Jersey y cumples con los requisitos de ingresos, puedes recibir un cheque entre $400 y $700.

Aunque el monto es menor que para los propietarios, sigue siendo un buen apoyo para sobrellevar los costos de vivienda.

Fechas clave para recibir tu cheque de estímulo

El programa ANCHOR tiene un calendario claro para la distribución de cheques y la actualización de información.

Aquí te indicamos las fechas más importantes:

–19 de agosto: si recibiste el cheque el año pasado, es probable que ya hayas recibido una carta informándote que tu aplicación ha sido procesada automáticamente para este año.

–26 de agosto: si no recibiste la carta, a partir de esta fecha debes estar atento a tu buzón. El Departamento de Hacienda de Nueva Jersey enviará los paquetes de solicitud. Los inquilinos recibirán un paquete púrpura y los propietarios uno verde.



–15 de septiembre: si necesitas actualizar información, como la dirección o los datos de la propiedad, tienes hasta esta fecha para hacerlo.



–30 de noviembre: es la fecha límite para enviar tu solicitud. Si no completas el proceso antes de este día, podrías perder la oportunidad de recibir tu cheque.

Proceso de solicitud

Si ya recibiste el cheque el año pasado y tu situación no ha cambiado, no necesitas hacer nada, ya que tu información se procesará automáticamente.

Si es tu primera vez solicitando o si tu situación ha cambiado, deberás seguir las instrucciones que recibas por correo.

Cuándo recibirás tu cheque

El tiempo de espera para recibir el cheque puede variar. Aquellos que califican automáticamente deberían recibir su cheque más rápido, mientras que los que deben enviar una solicitud pueden tener que esperar unos meses.

Se espera que la mayoría de los cheques sean entregados a principios del próximo año.

