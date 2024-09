Nueva York lista para conmemorar 23 años del ataque del 11 de Septiembre

Este miércoles se conmemora el aniversario número 23 del ataque a las Torres gemelas, ocurrido el 11 de Septiembre del 2001, que acabó con la vida de casi 3,000 personas, y además de un potente despliegue de seguridad, se espera que los neoyorquinos que acudan al Bajo Manhattan o a la zona del Memorial, donde se llevará a cabo la ceremonia, enfrenten fuerte tráfico vehicular y calles cerradas.

Y es que a pesar de que el NYPD ha mantenido silencio sobre las medidas de seguridad que se implementarán durante el día en que se rendirá tributo a quienes murieron tras el ataque al área financiera de la Gran Manzana, el martes en la tarde visitantes de la Torre de la Libertad notaron la presencia de helicópteros sobrevolando la zona y varias patrullas de policía recorriendo la zona.

“Este día siempre va a ser muy triste para los que vivimos de cerca esa tragedia, pues así pase el tiempo es algo que jamás se olvida, y aunque yo no perdí a ningún familiar, si sufrí el dolor de esa mañana horrorosa que cada 11 de Septiembre me vuelve a llenar la cabeza”, comentó la panameña Luz Cherasi, quien quiso visitar el Memorial del 9/11 la víspera de la conmemoración.

La madre de familia latina confesó de paso que siempre que llega un aniversario más, le surgen preocupaciones por la seguridad, aunque manifestó que confía plenamente en que las autoridades están preparadas para mantener tranquila a la ciudad.

“Uno piensa que cualquier cosa puede volver a pasar pero tantos años sin ataques es algo que a uno lo calma, y más porque creo que tenemos a la mejor policía del mundo”, dijo la neoyorquina.

El Diario NY contactó al NYPD en varias ocasiones para conocer en detalle la manera cómo las autoridades garantizarán la seguridad de la ciudad, hasta donde se estima que llegarán figuras como el presidente, Joe Biden, la vicepresidenta, Kamala Harris y otros líderes políticos locales, estatales y federales, pero la agencia del orden no respondió.

El NYPD tampoco respondió sobre si existen amenazas creíbles de ataques, que suelen aparecer en días previos a la conmemoración del 11 de Septiembre.

Un oficial del NYPD que estaba en la zona de la conmemoración, dijo que varias calles del Bajo Manhattan estarán acordonadas para la ceremonia, entre ellas tramos del South End Avenue, Liberty Street y Battery Place, al igual que Barclay Street al norte, Rector Street al sur, Broadway al este y West Street al oeste.

El programa de conmemoración comenzará a las 8:30 a.m. y el primer momento de silencio será a las 8:46 a.m, pero las familias de las víctimas podrán entrar a la plaza del Memorial desde las 7:30 a.m. Se espera que el evento termine a las 1:00 p.m.

Familiares de las víctimas estarán en la ceremonia desde las 7:30 de la mañana. Foto Edwin Martinez

Otro tributo que se realizará para honrar a las víctimas es el llamado Tributo de la luz en el Bajo Manhattan, que en un radio de 60 millas levanta dos rayos de luz resemblando a las Torres Gemelas, que es una manera no solo de manifestar la fuerza y resiliencia de los neoyorquinos sino una manera de mostrar a nuevas generaciones lo ocurrido.

“Con más de 100 millones de estadounidenses nacidos después del 11 de septiembre o demasiado jóvenes para recordar ese trágico día, es imperativo que inspiremos a una nueva generación compartiendo la unidad y la resiliencia de nuestra respuesta colectiva”, dijo Beth Hillman, presidenta y directora ejecutiva del Museo y Memorial del 9/11. “Los rayos gemelos del Tributo de la luz se elevan hasta el cielo nocturno para recordar a todos a quién y qué perdimos y encontramos hace 23 años”.