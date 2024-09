Adele estaría preparándose para debutar como actriz

La cantante británica Adele estaría preparándose para incursionar, por primera vez en su carrera, dentro del mundo de la actuación.

De acuerdo con lo revelado por una fuente cercana a la intérprete de 36 años, al medio Daily Mail, Adele habría comenzado una formación especializada con un conocido entrenador de Hollywood a través de clases intensivas de actuación.

Según lo mencionado por el mismo insider, la inglesa estaría más que comprometida con esta labor debido a su “responsabilidad” al momento de dedicarse a una nueva tarea: “Cuando ella se compromete en algo, lo hace al 100%”.

Adele se prepara para debutar en el cine

La revelación respecto a la supuesta preparación de Adele para debutar como actriz, toma mayor peso debido al próximo periodo de descanso que la artista europea tomará tras finalizar su residencia en Las Vegas el próximo 23 de noviembre.

De igual manera, y según lo mencionado por la misma fuente, la cantante ha comenzado a informar, a través de su equipo, que se encuentra lista para inmiscuirse en la industria cinematográfica.

Ha instruido a su equipo para que informe a los principales estudios y productores de cine que está lista para asumir papeles en películas” Fuente cercana a Adele

Esta no es la primera vez en la que el nombre de Adele se ha visto relacionado con el séptimo arte. En entrevistas anteriores, la misma artista británica ha mostrado su interés por incursionar en el cine, e incluso el teatro. Incluso, y mediante una entrevista al medio The Hollywood Reporter, en diciembre de 2023, la cantante reveló que tenía un papel en especial que le gustaría realizar pero que el creador no se encontraba listo para comenzar con el guion.

En la misma entrevista, la intérprete de “Hello”, además de no revelar ninguna clase de pista o señal respecto a este proyecto, también mencionó que no le interesa protagonizar algún tipo de biopic o musical debido a la “obviedad” respecto a su carrera como cantante y su posible rol en el proyecto correspondiente.

¡Les gustaría que canté como yo misma? Porque entonces sonaría como yo, no como el personaje. Así que no lo haría. Pero eso es todo lo que me han ofrecido, en realidad”. Adele – Cantante

Adele planea regresar a Reino Unido para estar con su hijo Angelo. Crédito: Joel C Ryan | AP

Respecto a su carrera musical, la cantante dejó en claro, tras su más reciente show en Munich, Alemania, como parte de otra residencia, que planea tomar un largo descanso y vivir la vida que ha construido para ella durante los últimos 7 años. De igual manera, y en una entrevista anterior al medio ZDF, mencionó que no tiene planeado lanzar ningún tipo de proyecto musical en un periodo considerado.

De acuerdo con el medio Daily Mail, Adele regresaría a Reino Unido para criar a su hijo Angelo y disfrutar de su reciente compromiso con el agente deportivo Rich Paul.

