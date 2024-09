Agenda de eventos en Nueva York

Eddie Palmieri en Harlem Stage

Harlem Stage inicia este jueves 12, a las 7:00, pm su temporada 2024/25 en Bryant Park con Eddie Palmieri, el legendario ganador de 10 premios Grammyy su ardiente Salsa Orchestra de 13 integrantes. Su forma de tocar fusiona hábilmente los ritmos de su herencia puertorriqueña con la complejidad de las influencias del jazz. Mientras, el viernes 13: The Town Hall + Belongó ? El hombre del cuerno de oro con Arturo O’Farrill y la Afro Latin Jazz Orchestra, Steven Bernstein y los invitados especiales RECIÉN AGREGADOS Nels Cline y Yasser Tejeda, completan las presentaciones de esta semana. Informes: harlemstage.org y bryantpark.org

El Gran Combo en Nassau

¡Prepárese para una noche de música inolvidable y baile bajo las estrellas este sábado 14 de septiembre! El ejecutivo del Condado de Nassau, Bruce Blakeman le invita a pasar una noche especial en la serie de conciertos de verano gratuitos en Eisenhower Park, patrocinado por NYU Langone Health. El concierto de la Universidad de la Salsa se cumplirá en el Eisenhower Park, East Meadow, NY, desde las 7:30 p.m. Los organizadores antes de la presentación hacen una invitación además a relajarse en las hermosas playas de la zona, a saborear una deliciosa comida en los restaurantes locales o disfrutar de una partida de golf, o consiéntase en alguna terapia de compras. ¡Hay algo para todos! Informes: www.nassaucountyny.gov/5213/Free-Concerts-Movies

Festival de cine latino

El Festival de Cine Latino de Nueva York (NYLFF) inicia una vez más el Mes de la Herencia Latina del 15 al 22 de septiembre de 2024 con una impresionante lista de más de 130 películas de casi 20 países. Este año, las proyecciones se llevarán a cabo principalmente en Regal Union Square (y otros lugares de Nueva York), con charlas sobre películas, paneles de discusión de personas influyentes, una fiesta de barrio gratuita en Washington Heights y más. Ver comunicado adjunto. Informes: nylatinofilmfestival.com

Crédito: Getty Images

Mes de la Herencia Hispana

New York City Tourism + Conventions anunció una emocionante y diversa programación de eventos para el Mes de la Herencia Hispana 2024, bajo el lema “Celebrando el Brillo Hispano: Herencia y Esperanza”. Del 15 de septiembre al 15 de octubre La Broadway League y el Museum of Broadway inauguran una nueva exhibición, ¡VIVA! BROADWAY: Ayer, Hoy y Mañana, para celebrar la herencia hispana en Broadway. Esta exhibición contará con piezas icónicas de Broadway e incluirá eventos especiales y paneles de discusión con destacados artistas y expertos de la industria. Informes: www.broadwayleague.com/equity-diversity-inclusion/viva-broadway/

Carnaval de la Cultura Latina

Este domingo 15 de septiembre de 12 p.m. a 6 p.m. en Junction Blvd. entre Roosevelt Ave. and 37th Ave. (Queens) se cumplirá una edición más del Carnaval de la Cultura Latina que mostrará la riqueza de la herencia latina a través de la música, la danza, la gastronomía y el arte. También contará con una variedad de actividades para toda la familia, convirtiéndolo en un entorno inclusivo y festivo para todas las edades. Informes: carnavalculturalatina.com

Artista revolucionario en el Museo de Brooklyn

El Museo de Brooklyn anuncia una serie de actividades para este mes de septiembre y entre una de ellas se encuentra la exhibición ‘A Black Revolutionary Artist and All That It Implies’ de Elizabeth Catlett una artista revolucionaria negra y todo lo que implica a través de una mirada cercana, una conversación y una actuación tributo de Francisco Mora Catlett y AfroHORN. que se cumplirá en el Centro de Arte Feminista y Ala Schapiro, 4to Piso; Auditorio, 3er Piso; Corte de Bellas Artes, 3.er piso. Informes: https://www.brooklynmuseum.org/

Judith Champion Caribbean MixFest

Atlantic Theatre Company (Neil Pepe, director artístico; Jeffory Lawson, director general) presentará Judith Champion Caribbean MixFest, una serie de lecturas gratuitas co-curadas por los artistas de teatro Cristina Angeles y Patrice Johnson Chevannes y coproducidas por Jean Carlo Yunén A., que se desarrollará en la Etapa 2 de Atlantic desde el sábado 14 de septiembre hasta el viernes 20 de septiembre de 2024. Atlantic presentará lecturas de obras de larga duración de Nelson Diaz-Marcano, Fedna Jacquet, Iraisa Ann Reilly, Karl O’Brian Williams y La Daniella. Informes:https://atlantictheater.org/

Arte al aire libre

Este domigo 15 desde las 2:00 p.m. el Kaatsbaan Cultural Park presenta el festival de arte al aire libre Art Walk 2024 que reunirá a varios artistas plásticos y los visitantes podrán admirar las esculturas, pinturas e instalaciones que activan la galería y los terrenos de Kaatsbaan. Los artistas de la exposición incluyen a Emil Alzamora, Sequoyah Aono, Arthur Gibbons, Kenichi Hiratsuka, Ashley Lyon, Mollie McKinley, Ian McMahon y John Sanders. El evento se llevará a cabo llueva o haga sol. Se recomienda ropa cómoda y calzado para exteriores. Se recomienda hacer reservaciones. Informes: kaatsbaan.org

Midtown Dance

Aprenda los nuevos movimientos de la mano de los mejores instructores de salsa de la ciudad de Nueva York y luego muestre su estilo en la pista de baile con una hora completa de baile social con música en vivo y celebre el mes de la Herencia Hispana este viernes 13 a pura bachata, salsa, tango y otros ritmos latinos con clases gratuitas en Greeley Square Plaza. Los participantes pueden traer su propia pareja, continuar bailando solos o bailar con alguien nuevo.¡Social Salsa cuenta con un elenco rotativo de instructores y DJ, además de bandas en vivo. Informes: 34thstreet.org

Los secretos detrás del cine en NY

El Museo de la Imagen en Movimiento, Theatrical Teamsters Local 817, I.A.T.S.E. Local 52 y Kaufman Astoria Studios presentarán ‘New York on Location’, un evento familiar gratis al aire libre que ofrece una mirada detrás de escena de la producción cinematográfica y televisiva en Nueva York. New York on Location invita al público a entrar en dieciocho trailers y camiones de películas en funcionamiento, directamente de producciones filmadas en Nueva York, y hablar directamente con profesionales del cine sobre lo que hacen en el set. Esta celebración y feria callejera única se llevará a cabo el domingo 15 de septiembre, de 12:00 p. m. a 4:00 p. m., en Astoria. Informes: momi@Rubenstein.com