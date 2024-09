Así es la estafa del iPhone 16: pueden acceder a tu cuenta bancaria y robarte el dinero

El reciente lanzamiento del iPhone 16 por parte de Apple ha generado un gran revuelo en el mundo de la tecnología. Sin embargo, junto con la emoción por las nuevas características del dispositivo, también ha surgido una ola de estafas cibernéticas que intentan aprovechar el interés de los consumidores.

Los ciberdelincuentes han lanzado campañas publicitarias fraudulentas que prometen descuentos en la compra del nuevo iPhone con el objetivo de robar datos bancarios y realizar transacciones fraudulentas. Esta alerta ha sido dada a conocer por los investigadores de Kaspersky, quienes detectaron la nueva modalidad de fraude.

Estafas vinculadas al iPhone 16

Cada vez que Apple lanza un nuevo dispositivo, su popularidad se convierte en un blanco atractivo para los ciberdelincuentes. En esta ocasión, con el lanzamiento del iPhone 16, las estafas se han centrado en anuncios falsos que ofrecen la posibilidad de ser uno de los primeros en adquirir el smartphone con un descuento significativo, llegando hasta el 40%. La oferta, que circula principalmente a través de redes sociales y mensajes no solicitados, invita a los usuarios a hacer clic para obtener el dispositivo a un precio reducido.

Lo que parece una oportunidad irresistible para los fanáticos de Apple, en realidad es una táctica de los estafadores para redirigir a las víctimas a sitios web fraudulentos que imitan el diseño y la estructura del sitio oficial de Apple. Estos sitios solicitan a los usuarios que ingresen sus datos personales y bancarios con la promesa de completar la compra del iPhone. Sin embargo, una vez realizada la operación, no solo no recibirán el teléfono, sino que los ciberdelincuentes podrán usar la información bancaria de las víctimas para llevar a cabo más fraudes.

El esquema de estafa es relativamente simple pero efectivo. Los anuncios falsos dirigen a los usuarios a un sitio web fraudulento que se asemeja mucho al sitio oficial de Apple. Una vez allí, los usuarios son alentados a proporcionar sus datos bancarios y de envío para realizar la compra del iPhone 16. El sitio ofrece incluso la opción de pagar con PayPal, un detalle que puede hacer que la oferta parezca más legítima. Sin embargo, tras hacer clic en el botón de “Añadir al carrito” o “Comprar”, se genera una factura falsa, y el dinero es retirado de la cuenta bancaria de la víctima o cargado en su tarjeta de crédito.

En este punto, la transacción ha sido realizada, pero Apple nunca recibe el pago ni el pedido, lo que significa que el iPhone 16 nunca será enviado. Además del dinero perdido, los estafadores ahora tienen acceso a la información financiera de la víctima, lo que les permite realizar otras operaciones fraudulentas o acceder a sus cuentas bancarias.

Otra forma de fraude vinculada al lanzamiento del iPhone 16 involucra sitios web falsos que ofrecen servicios de soporte técnico para dispositivos de Apple. En este caso, los usuarios son dirigidos a páginas que solicitan que inicien sesión con su Apple ID, con el pretexto de ofrecer asistencia para actualizar o reparar el dispositivo. Aunque proporcionar una credencial puede parecer inofensivo, los usuarios de iPhone saben que el Apple ID es clave para acceder a toda su información personal y a sus dispositivos.

Si los ciberdelincuentes logran acceder al Apple ID de una víctima, pueden utilizarlo para entrar en iCloud, donde se almacenan fotos, documentos y copias de seguridad. Además, pueden realizar compras no autorizadas utilizando los datos vinculados a la cuenta de Apple, ver el saldo de Apple Wallet e incluso bloquear el dispositivo de la víctima y pedir un rescate a cambio de desbloquearlo.

Consejos para evitar caer en las estafas relacionadas con el iPhone 16

Con el auge de las estafas en torno al lanzamiento del iPhone 16, es fundamental que los usuarios se mantengan alerta y tomen precauciones al realizar compras en línea. A continuación, algunos consejos de seguridad recomendados por los expertos en ciberseguridad:

1) Utiliza solo canales oficiales: A la hora de comprar o reservar el iPhone 16, es esencial que los usuarios lo hagan a través del sitio web oficial de Apple o de distribuidores autorizados. Evita hacer clic en enlaces sospechosos que provengan de correos electrónicos promocionales o mensajes no solicitados.

2) Desconfía de las ofertas demasiado buenas: Si una oferta parece demasiado buena para ser cierta, probablemente sea una estafa. Descuentos del 40% en un dispositivo recién lanzado como el iPhone 16 son poco comunes en sitios legítimos.

3) Verifica la URL y la dirección de correo electrónico: Antes de ingresar cualquier información personal en un sitio web, asegúrate de que la URL coincida con el dominio oficial de Apple. Los estafadores suelen crear sitios que se ven muy similares a los reales. También es importante revisar la dirección de correo electrónico del remitente.

4) No compartas información personal: Apple nunca te pedirá que ingreses información confidencial, como datos bancarios o la contraseña de tu Apple ID, a través de correos electrónicos no solicitados o enlaces sospechosos.

5) Activa la autenticación de 2 factores (2FA): Configurar la autenticación de 2 factores añade una capa adicional de protección a tu cuenta de Apple, lo que hace más difícil para los ciberdelincuentes acceder a tu información personal.

6) Confirma las ofertas en fuentes confiables: Si recibes información sobre descuentos especiales o la posibilidad de hacer un pedido anticipado del iPhone 16, verifica la información en el sitio web oficial de Apple o en medios de comunicación confiables.

