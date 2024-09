Berlanga aseguró que “los mexicanos no quieren” a Canelo Álvarez

Edgar Berlanga ha intensificado su retórica en torno a la esperada pelea que tendrá contra Saúl “Canelo” Álvarez en Las Vegas, Nevada, afirmando que “los mexicanos no lo quieren”. A pocos días de enfrentarse en el ring por los títulos de los semipesados, el boxeador puertorriqueño expresó su opinión sobre la percepción del Canelo en México.

Durante una entrevista con la prensa recogida por Marca, Berlanga insistió en que ha notado que Álvarez no es apreciado por una parte de los aficionados mexicanos: “Los mexicanos no lo quieren. Muchos mexicanos no lo quieren y lo sé porque voy seguido a México y no lo quieren”.

Según el pugilista, en varias ocasiones ha escuchado a los fanáticos mexicanos apoyarlo a él en lugar de Álvarez, señalando que le piden que derrote al boxeador tapatío.

Lo que sorprende a Berlanga es que, a pesar del éxito de Canelo, quien se ha convertido en uno de los máximos exponentes del boxeo a nivel mundial, esa falta de aprecio por parte de su propio público sigue presente. En cuanto a las razones de este rechazo, el boricua comentó: “Yo les he preguntado por qué no lo quieren, a su propia gente. A mí, los de Puerto Rico no me odian tanto, pero a él no lo quieren porque dice que tiene mucho dinero, que tiene 40, 50 millones de dólares, 100 millones, 200 millones”.

Berlanga reflexiona sobre cómo la riqueza no define a una persona, sino la manera en que trata a los demás: “Pero el dinero no te hace nadie, sino la forma en que tratas a la gente, cómo tratas a las minorías, cómo tratas a la gente que no tiene nada, cómo tratas al conserje”, concluyó.

A sus 27 años, el invicto boxeador de origen puertorriqueño tiene la mayor oportunidad de su carrera al enfrentarse a Álvarez, con el objetivo de destronar al actual rey de los semipesados. Berlanga, quien nació en Brooklyn, Nueva York, pero se identifica como puertorriqueño en honor a sus raíces, llega a la pelea con un récord impecable de 22 victorias, 17 de ellas por nocaut.

La última vez que Berlanga subió al ring fue el 24 de febrero de 2024, cuando derrotó al irlandés Padraig McCrory en Orlando, logrando un nocaut técnico en el sexto asalto. Esta próxima pelea contra Canelo representará el mayor desafío en su trayectoria profesional, y sus declaraciones han generado expectativas sobre cómo se desarrollará el combate.

Sigue leyendo:

–Canelo Álvarez sobre Édgar Berlanga: “Soy más fuerte y mejor”

–Imane Khelif, boxeadora envuelta en polémica en París 2024, nunca fue suspendida por la OMB

–El oriundo de Nueva York con 16 KOs en el primer round: ¿Quién es Édgar Berlanga?