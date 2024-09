El Lehman Center vibrará a ritmo de rumba, mambo y salsa

El legendario escenario Lehman Center se vestirá de gala este sábado para el concierto inaugural de la temporada 2024-2025 en el que intervendrán la orquesta Mambo Legends, Lucrecia, Xiomara Laugart y Nelson González, en un show que pondrá a bailar a todo Nueva York.

El público neoyorquino vibrará con los ritmos de Rumba, Mambo, y Salsa y las vocalistas cubanas Lucrecia y Xiomara Laugart, quienes prestarán sus hermosas voces a este evento, para dar inicio a una nueva temporada con una rica mezcla de melodías afrocubanas y latinas.

La orquesta Mambo Legends, creada en el año 2000 por exmiembros de la Orquesta Tito Puente, está dirigida por John “Dandy” Rodriguez, Mitch Frohman, y el director musical Jose Madera. El reconocido bongocero “Dandy” Rodriguez comenzó su carrera con Tito Rodriguez y tocó con otras legendas musicales como Ray Barretto y Típica ’73 antes de unirse a la banda de Tito Puente en la que estuvo durante 27 años. Mitch Frohman, el nativo de El Bronx, fue solista de saxofón y flauta con la Orquesta de Tito Puente Orchestra durante 25 años y ha tocado con los grandes artistas latinos como, Eddie y Charlie Palmieri. José Madera, el director musical grupo, comenzó con Machito y fue el conguero de Tito Puente durante 30 años, actuando en más de 100 grabaciones. Su álbum, Watch Out! ¡Ten Cuidao! (2011) obtuvo una nominación al Grammy Latino.

Lucrecia nació en Cuba, donde estudió música y piano en El Instituto Superior de Arte. Ha sido un miembro fundamental de la aclamada orquesta femenina Anacaona, sobresaliendo en arreglos vocales, el rendimiento del teclado, y composición musical. Su talento se extiende a la banda sonora de la película nominada al Oscar Balseros, dirigido por Carles Bosch y Josep María Domenech.

Su álbum, Álbum de Cuba, producido en colaboración con Andy García, fue nominado a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por los Latin GRAMMYs en 2010.

La vocalista Xiomara Laugart de Cuba que inició su carrera con tan solo 15 años. En los 1980s, ganó el premio más alto en el Concurso Adolfo Guzmán de Música Cubana y recibió elogios internacionales en el Festival de Sopot de Polonia (1985) y el Festival de Dresden en Alemania (1986). Laugart fue el cantante principal del grupo Yerba Buena, cuyo álbum debut, President Alien, recibió una nominación al Grammy y apareció en la película Havana Nights. También ha sido incluida en álbumes populares, Deep Rumba de Kip Hanrahan, Latin Lullaby de Ellipsis Art, y What It Is de Jacky Terrason. A lo largo de su exitosa carrera, ha producido más de 17 álbumes, incluidos éxitos como Guajira, Hoy Mi Habana, y De Mis Recuerdos.

Nelson González es un renombrado artista y líder de Del Caribe Latin Jazz All Stars. Debutó con la Orquesta de Justo Betancourt en 1971 y luego se unió a la banda de Larry Harlow, lo que llevó a la formación de la Orquesta Revelación con Ismael Miranda.

Integró el Grupo Típica ‘73 en 1973, el cual ganó el premio a Mejor Banda de Salsa en el Festival Mundial de Salsa de 1976. Sus elogios incluyen ser nombrado Mejor Jugador de Tres del Año por la revista Latín New York (1997-1999) y participar en la inauguración del Presidente Jimmy Carter en 1977. Apareció en los siguientes álbumes ganadores de premios Grammy de los artistas Gloria Estefan, Tito Puente y Eddie Palmieri, Cachao, y Rubén Blades. Nelson, junto con su legendaria banda, lanzaron Gracias Dizzy en 2021, que es un tributo a Dizzy Gillespie.

En detalle:

Qué: Concierto Rumba, Mambo & Salsa

Cuándo: Sábado 14 de septiembre 8:00 p.m.

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts está en el campus de Lehman College/CUNY en 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx,

Informes: Lehman Center al 718-960-8833; Para Español: 718-960-8835