Juan Soto con Yankees: “Mis expectativas son ganar un campeonato”

El jardinero de New York Yankees, Juan Soto, volvió a hablar este miércoles sobre su actuación con los Mulos en 2024 y aprovechó para trazarse el objetivo inmediato de coronarse campeón de la Serie Mundial en el Bronx.

Posterior al cierre de la serie que ganaron los Yankees a Kansas City Royals en el Yankee Stadium, Soto conversó con la prensa y habló tanto de su meta como la relación que ha tenido con la organización en general.

“Mis expectativas son ganar un campeonato, entonces no hemos llegado hasta ahí. Pero definitivamente contento con la organización, cómo me han hecho sentir”, dijo el poderoso bateador zurdo.

Mas tarde, explicó los argumentos asegurando que la relación con sus compañeros es ideal para lograr el tan ansiado anillo que la divisa no suma desde 2009, cuando vencieron en seis juegos a Philadelphia Phillies.

“Yo creo que más contento con mis compañeros, es otra cosa. Porque ellos son los principales para que yo me sienta cómodo de estar aquí y disfrutar cada momento. Pero todavía falta una expectativa que es ganar un campeonato, que eso es lo número uno”.

Soto ha estado envuelto constantemente en rumores de firma tanto con los Yankees como con otras organizaciones como New York Mets, Los Angeles Dodgers y San Francisco Giants, hablándose de un contrato de más de $500 millones de dólares por 14 años.

Incluso, recientemente se difundió información que refería a que los Yankees estarían dispuestos hasta a pagar $560 millones de dólares por 14 campañas, lo que igualaría a Soto con Judge como los mejores pagados del equipo, con $40 millones anuales.

Antes de cerrar Soto también se refirió a Judge y a la histórica campaña que están haciendo.

“Aaron es tremendo compañero. La seña que él siempre me hace es que escuche lo que ellos están diciendo”, indicó Soto con risas. “Yo al final del día le he dejado saber (a Judge) que sí los estoy escuchando (a los fanáticos que piden su firma). Pero siempre tratando de divertirnos con lo que hacemos allá afuera”.

“Me han hecho sentir como en casa, no te miento. Pero claro, hay opciones. Nunca puedes descartar a un equipo. Desde que he llegado aquí me he sentido bien cómodo, y en realidad ya veremos lo que pasa en la agencia libre. Pero sí he estado bien cómodo donde estoy ahora mismo”, cerró el quisqueyano.

Sigue leyendo: