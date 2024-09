Precio actualizado del iPhone 14 tras la salida del nuevo iPhone 16

Con la llegada del iPhone 16, Apple ha mantenido su tradición de ajustar los precios de los modelos anteriores, lo que supone una excelente oportunidad para los compradores que buscan dispositivos de alto rendimiento a precios más asequibles.

Esta estrategia se refleja en importantes descuentos en los iPhone 14, que ahora están disponibles a precios considerablemente reducidos. A continuación, te mostramos todos los detalles sobre las nuevas tarifas y qué modelos siguen siendo una buena opción de compra.

Nuevos precios del iPhone 14 tras la salida del iPhone 16

Si estás pensando en comprar un iPhone, pero no necesitas lo último en tecnología, el iPhone 14 se ha convertido en una opción aún más atractiva. Desde su lanzamiento, este modelo ha demostrado ser un dispositivo potente y fiable, y ahora, con una reducción de precio de hasta $200 dólares, es aún más accesible.

Por ejemplo, el iPhone 14 de 128 GB ha pasado de costar US$ 799 a solo US$ 599. A continuación, te presentamos la lista completa de precios actualizados para el iPhone 14:

* iPhone 14 de 128 GB: $ 599

* iPhone 14 de 256 GB: $ 699

* iPhone 14 de 512 GB: $ 899

* iPhone 14 Plus de 128 GB: $ 699

* iPhone 14 Plus de 256 GB: $ 799

* iPhone 14 Plus de 512 GB: $ 999

Si buscas adquirir un iPhone, el 14 es una muy buena opción, pues tiene todo lo necesario para ser un teléfono celular de alta gama, a un precio raznable. (Foto: Jeff Chiu/AP)

Además de la línea estándar, los modelos iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max han desaparecido del sitio web oficial de Apple, lo que indica que ya no estarán disponibles para su compra directa, a través de la tienda. Sin embargo, es probable que sigan a la venta en distribuidores autorizados, donde podrían verse reducciones similares.

Por otro lado, la línea del iPhone SE se ha mantenido sin cambios de precio.

Un dato importante para quienes buscan modelos más antiguos es que Apple ha dejado de comercializar el iPhone 13 y versiones previas en su tienda oficial. Sin embargo, estos dispositivos aún pueden encontrarse en el mercado de reacondicionados o a través de distribuidores externos.

Esta decisión de Apple pone fin a la disponibilidad oficial de los modelos anteriores al iPhone 14, con la excepción del iPhone SE. Cabe destacar que, durante varios años, Apple continuaba vendiendo modelos de generaciones anteriores para ofrecer una gama más amplia de precios y dispositivos. Ahora, los compradores que deseen adquirir un iPhone 13 o anterior deberán buscar en el mercado de segunda mano o reacondicionados.

Aunque el iPhone 16 trae consigo las últimas innovaciones tecnológicas, optar por modelos anteriores como el iPhone 14 sigue siendo una excelente decisión. Estos dispositivos cuentan con un diseño premium, gran rendimiento y el soporte de actualizaciones de software de Apple durante varios años, lo que asegura que el dispositivo se mantendrá actualizado y seguro a largo plazo.

Además, con las recientes rebajas, estos modelos ofrecen una relación calidad-precio imbatible, lo que los convierte en una opción ideal para quienes buscan un iPhone de alta calidad sin tener que pagar el precio de un modelo recién lanzado.

Si estás pensando en renovar tu smartphone, este es el momento ideal para hacerlo sin sacrificar la calidad y el soporte a largo plazo que caracteriza a los dispositivos de Apple.

Sigue leyendo:

* Hay 15% de descuento en la página web de Apple y muy pocos lo saben

* Precio actualizado del iPhone 15 tras la salida del nuevo iPhone 16

* Apple declara obsoleto el iPhone 5s y otros dispositivos: ¿Qué significa y cómo te afecta?