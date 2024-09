Sheynnis Palacios habla con Andrea Meza de su romance con Carlos Gómez

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, habló de su romance con el expelotero venezolano Carlos Gómez; una historia de amor que ha sido bastante mediática, ya que se confirmó a poco tiempo de que termine el reinado de la modelo.

En una entrevista con Andrea Meza, la nicaragüense dio varios detalles de este hecho que ha ocupado bastantes titulares en medios de comunicación.

“La leyenda de las Miss Universo se hace realidad, me llegó el amor. Estoy muy feliz, contenta, es una persona que me suma, que me apoya, entiende y respeta cada uno de los espacios porque ser una reina de belleza con tiempo 24/7 es complicado. Lo más bonito es que compaginamos perfectamente”.

Dijo que su historia de amor empezó en el aire porque se vieron en un vuelo en el que luego se tomaron una foto que comenzó las cosas entre ellos.

“Ahora seguimos conversando con una relación de por medio, llena de muchos compromisos”, afirmó.

Sheynnis Palacios reveló que de cariño se dicen diamante y explicó que lo usaron para mantener en secreto su relación.

La Miss Universo 2023 dijo que decidió confirmar el romance porque lo está disfrutando un montón y quería compartirlo con su gente. “Ahora estamos público porque lo decidimos así, somos un equipo”.

Varios usuarios reaccionaron a estas declaraciones, algunos para desearle lo mejor y otros para cuestionar el amor que Carlos Gómez asegura tiene por ella.

“‘Primero son las flores y después las espinas’ decía mi abuelita. Suerte mija”, “Bella Sheynnis . Ojalá, tu novio no de mucha ansiedad porque él no es algo que te merece”, “Dios, niña, te equivocaste”.

La preocupación se debe al polémico episodio que el venezolano protagonizó en La Casa de los Famosos 4, cuando golpeó a Rodrigo Romeh, un hecho por el que fue expulsado del reality show de Telemundo y por el que se ha mostrado arrepentido.

