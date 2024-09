‘Sal de ahí’: fans preocupados por Sheynnis Palacios y su nuevo romance

Varios usuarios reaccionaron al anuncio de que Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, y el expelotero venezolano Carlos Gómez son novios. La noticia se venía comentando desde hace unos días y ahora que se confirmó ha sido un hecho bastante mediático en las redes sociales.

Luego de que la reina de belleza subiera unas románticas fotos junto a su nueva pareja, son miles los comentarios que le han dejado, la mayoría para felicitarla por este momento especial que vive en medio de su reinado.

También hay quienes han mostrado su preocupación por el hecho violento que protagonizó Carlos Gómez en La Casa de los Famosos 4, cuando golpeó a Rodrigo Romeh y lo expulsaron del reality show.

“Pudiste elegir mejor, Sheynnis, ¿pero quiénes somos nosotros para dictar tu destino? Felicidades”, “Ella es demasiado mujer para él”, “Que seas muy feliz y Dios te proteja”, “Solo te quiere por tu trayectoria y por lo que has hecho, todo lo que has construido se va a ir a la borda porque ese hombre no es una gran cosa, me da mala espina”, “Sal de ahí”, han escrito algunos fans de la modelo nicaragüense.

Algunos famosos han aprovechado la oportunidad para reaccionar a este noviazgo y desearle a la pareja lo mejor.

Rodner Figueroa, presentador venezolano de televisión, escribió: “¡Felicidades, bellezas!”.

Por su parte, Carlos Adyan y La Divaza bromearon con la frase “fan de su relación”, que dijo en su momento Ángela Aguilar sobre Cazzu y Christian Nodal.

Lo cierto es que el amor ha tocado a la puerta de la Miss Universo 2023 y en un momento bastante especial, pues en unos meses entregará la corona a su sucesora en la edición que harán en noviembre en Ciudad de México.

