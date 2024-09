Veljko Paunovic apuesta por cambios en los Tigres

Los Tigres de la UANL disputarán este viernes la Jornada 7 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX ante Atlético San Luis, por lo que el director técnico de los felinos, Veljko Paunovic, habló sobre la estrategia que aplicará para este encuentro en el que resaltan una serie de cambios para el 11 titular.

Durante la conferencia de prensa previa a este partido el estratega detalló que el nuevo refuerzo del equipo, Uriel Antuna, tendrá su primera titularidad oficial con la institución al considerarlo una figura de gran nivel y condiciones necesarias para enfrentar e juego del Atlético.

“Es posible. Va a jugar, sino pasa nada va a jugar de titular”, expresó Paunovic sobre Antuna para demostrar que tiene plena confianza en el antiguo jugador de la Máquina de Cruz Azul.

De igual manera habló sobre el regreso del guardameta argentino Nahuel ‘Patón’ Guzmán luego de cumplir la sanción por indisciplina aplicada por parte de la Liga MX.

“Con la experiencia y personalidad nos va a aportar muchísimo (Patón), pero también reconocer al trabajo de Felipe (Rodríguez) y Fernando Tapia, que en su ausencia aprovecharon la sanción que tuvo, que esperamos no vuelva a ocurrir, seguro que no, aprendemos de todas las cosas, pero aprovecharon a mostrarse al mundo, a la afición, a sus compañeros y cuerpo técnico de que podemos contar con ellos”, resaltó

“Con la vuelta de Nahuel creo que el equipo se va a fortalecer mucho en cuanto a todo lo que representa y lo que ha hecho hasta ahora y con las ganas que tiene de hacer, una cosa que le pido es que no quiera hacer más con las ganas que tiene, en contexto positivo, pero sé que va a aportarnos muchísimo”, explicó el estratega serbio.

Para finalizar, Veljko Paunovic afirmó que todavía tiene en cuenta a Samir Caetano para este torneo Apertura 2024 de la Liga MX después de no concretarse su salida de la institución universitaria.

“Él sigue con nosotros, tiene contrato y está con el resto del grupo trabajando, me consta que hay posibilidades en los mercados abiertos para que alguien se acerque, existe la posibilidad de que se marchara pero si no estará aquí, parte de la plantilla. Mientras tanto le vamos a seguir exigiendo, hasta ahora ha sido muy profesional, hemos aclarado las situaciones, se portó muy bien y no hay nada más, es toda la historia”, concluyó

