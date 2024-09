Conductora mexicana revela que Ninel Conde le “impidió” tener un romance con Luis Miguel  

Para nadie es un secreto que Luis Miguel es, aún en la actualidad, uno de los artistas más “deseados” debido a su encanto natural, carisma y talento. Por lo anterior, no es una sorpresa que cada día surjan nuevas historias respecto a los viejos amores del cantante mexicano de 54 años.

En esta ocasión, fue la presentadora mexicana Anette Cuburu quien reveló la forma en la que conoció al “Sol de México” y cómo estuvo a punto de iniciar un romance con el también actor si Ninel Conde no hubiera “intervenido”.

Durante una reciente plática con la cadena Telemundo, la también actriz mencionó que se encontró con el intérprete de “México En La Piel” muchos años antes de que Luis Miguel se relacionara con Aracely Arámbula, Myrka Dellanos, entre otros conocidos romances del artista.

Según el relato de Cuburu, fue invitada por sus amigas a una cena con Luis Miguel durante una época en la que el cantante se encontraba en el punto auge de su carrera: “me dijeron: ‘oye, vamos a cenar en Acapulco’. Yo no tenía novio y Luis Miguel tampoco. Me bañe con agua helada, no tenía gas, me valió, o sea, yo llegué a la cena y dije: ‘Me voy a hacer la cool, como que no sé quien es Luis Miguel’. Porque pues todo el mundo le babea, para ver si así cae”

¿Qué pasó entre Luis Miguel y Anette Cuburu?

En el mismo testimonio, la conductora de 49 años señaló que a pesar de que el artista latina no contaba con el físico exacto que busca en los hombres, su comportamiento y apariencia fueron suficientes para quedar encantada de él, dejando en al aire el posible inicio de una relación.

Luis Miguel se sentó junto a mí en la cena y estábamos platicando y todo iba fluyendo muy bien y yo dije: ‘Que lampiñón tan delicioso, guapo’. O sea, me gustan peludos, pero si se trata de Luis Miguel sí me gustan los lampiños… todo iba bien yo dije: ‘este arroz ya se coció’”. Anette Cuburu – Conductora

Sin embargo, y a pesar del gran momento que se encontraban viviendo las estrellas, la aparición de la también actriz Ninel Conde terminó por cambiar todos los “planes” de Cuburu debido al atrevimiento de la también cantante.

Y en eso, ¿qué creen? ¡Ninel Conde! Ella llegó al grano. Yo soy más tímida. Ella llegó al asunto directamente y entonces yo dije: ‘Ok, taxi. Perdí la batalla’. Moraleja: si les gusta, lleguen y agarren el asunto, si no se los van a bajar” Anette Cuburu – Conductora

Luis Miguel y Paloma Cuevas en Barcelona. ❤️ pic.twitter.com/lKwyLiCyV0 — lordsolecito (@lordsolecito_) July 27, 2024

A pesar de la llegada de Ninel Conde, Cuburu señaló que durante la misma noche, terminó compartiendo un buen momento junto a sus amigas, Luis Miguel y la misma Conde. Sin embargo, no mencionó si existió algo más entre la cantante y el ahora novio de la española Paloma Cuevas.

