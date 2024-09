Confirman que Lars von Trier se encuentra trabajando en su nueva película

A más de dos años de que el director danés Lars von Trier fuera diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, el Instituto de Cine Danés (DFI) reveló que el autor europeo ya se encuentra trabajando en su nueva producción, la cual tiene por título momentáneo “After”.

En el mismo comunicado lanzado por la DFI, se reveló que el director de “Antichrist” cuenta con un subsidio, del mismo instituto, de $1.3 millones de coronas danesas ($192 mil dólares aproximadamente).

De igual manera, se reveló que von Trier fungirá como escritor de su próxima producción, además de trabajar, de nueva cuenta, con Zentropa, la productora con la que ha colaborado en gran parte de su trayectoria artística.

Lars von Trier buscará retomar su lugar

Tras el anuncio de la DFI, las expectativas sobre la trama de la nueva película del creador europeo no tardaron en surgir en redes sociales. Sin embargo, y hasta el momento, no se han revelado detalles sobre lo que podría abordar el danés en su siguiente película.

A pesar de lo anterior, el actor Stellan Skarsgard, quien ha colaborado junto von Trier en diversas cintas como “Nymphomaniac”, reveló en julio pasado al sitio Taxidrivers que el director se encontraba trabajando desde casa.

Aunado a lo anterior, el mismo director de “Melancholia” compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, un mensaje en donde señalaba que con un “poco de suerte, todavía debería tener algunas películas decentes que hacer”.

La última producción fílmica de Lars von Trier se remonta al año 2018 con “The House That Jack Built”, la cual consiguió una variedad de comentarios a favor y en contra. Posterior a esto, se ha involucrado en otros trabajos como “Washington”, tercera parte de su trilogía “U.S.A.”, la cual no ha sido producida hasta ahora, así como la miniserie danesa “The Kingdom Exodus” de 2022.

Previo a esta serie de trabajos, el director danés se ha visto envuelto en una serie de polémicas a través de sus propias producciones, los actores con los que ha trabajado así como sus propias declaraciones.

Durante el año 2011, el director generó un gran escándalo durante el Festival de Cine de Cannes al declarar que “entendía” al dictador alemán Adolf Hitler. Por lo anterior, fue vetado de inmediato del certamen francés. A pesar de lo anterior, la cinta que presentó aquel año, “Melancholia”, logró alzarse como el premio a Mejor Actuación Femenina para la actriz Kirsten Dunst.

Tras este hecho, el mismo von Trier se disculpó públicamente. Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta en la que saldría a la luz la nueva producción del director.

