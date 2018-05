3 películas para ver en Hulu, Amazon Video y HBO si quieres llorar

¡A llorar se dijo! Y con la mejor compañía, tu red de streaming TV

No hay nada más horrible que tener un nudo en la garganta y sentir que tu entorno no te deja llorar. ¿Qué razones tienes, qué te pasa?, “mira lo bueno de la vida”, son las frases que constantemente escuchamos cuando estamos en esa actitud. ¡Tranquilo! Acá te vamos a apoyar. ¿quieres llorar? Hazlo con libertad. Por eso acá te dejamos el top 3 de películas para este fin, disponibles en Hulu, Amazon Video y HBO now. ¿Podrías decir que uno de las mejores inventos que hay es el streaming tv? ¡Sin duda!

1. My Life Without Me (2003)

Disponible en HBO now

Una producción dirigida por Isabel Coixet. Con una duración de 1h 46min. Una historia de Almodovar, en la que una mujer sufre de una enfermedad de acorta de forma importante su tiempo de vida. Tiene planes antes de morir y no los consultará con nadie. Tampoco tiene interés en que alguien sienta pena por ella, por lo mismo decide guardar el secreto de su enfermedad hasta la tumba.

2. Melancholia (2011)

Disponible en Hulu

Una película dirigida por Lars von Trier. Con una duración de 2 horas 26 minutos. Una relación entre hermanas que las lleva a un mundo nada sencillo.

3. Manchester by the Sea (2016)

Disponible en Amazon Video

Una película dirigida por Kenneth Lonergan, con una duración de 2 horas 15 min. Cuenta el drama que vive un hombre después de que su hermano muere, dejando huérfano a un adolescente de 16 años. La realidad que le toca lo hace enfrentarse a su pasado y a la razón por la que en algún momento decidió tomar un camino ajeno al de su familia. Ahora debe asumir el rol de ser papá, con nada más y nada menos que su sobrino.

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Los servidores de Streaming TV no ofrecen los mismos contenidos en todos los países.