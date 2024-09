El mensaje de Sergio Mayer tras salir de La Isla: Desafío Extremo

Sergio Mayer, actor mexicano, informó que no regresará a La Isla: Desafío Extremo por otros compromisos adquiridos.

En un video compartido por el programa Hoy Día, el artista habló de este tema: “¿Cómo están? A través de este video quiero lamentablemente informarle a mis compañeros de las Panteras que no voy a poder cumplir el reto de poder regresar. Tengo un gran compromiso en la Ciudad de México, en donde lamentablemente se me complicó y no voy a poder regresar”.

El artista también afirmó que esta decisión la toma con mucho dolor porque varios de sus compañeros estaban entusiasmados con la posibilidad de que volviera al programa de telerrealidad.

“Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, les deseo el mejor de los éxitos y definitivamente espero que gane el mejor”, comentó.

Sergio Mayer, quien ha tenido experiencia en otros realities como La Casa de los Famosos México, dijo: “Gracias por esta maravillosa y magnífica oportunidad de haber sido parte de La Isla, a mí no me gusta dejar las cosas a medias, pero lamentablemente las cosas no se me dieron como yo hubiera querido y también tengo acá un gran compromiso y una gran responsabilidad”.

Además, añadió: “Gracias a la vida, a Dios, por haberme dado esta gran oportunidad de haber sido parte de este gran proyecto”.

Para muchos, el famoso era uno de los competidores más fuertes, que demostró su garra en la arena de Turquía y por eso consideraron que su salida fue lamentable.

Algunas reacciones al video de Sergio Mayer demuestran este ideal: “Sergio, felicidades, todo un líder, ejemplo de fortaleza y simpatía”, “El Tata como siempre y nos deja una enseñanza, que la edad no nos acompleje. La participación de Mayer fue muy excelente, ya que la capacidad que tiene para los juegos fue wow”.

Otros escribieron: “Eres el mejor, estoy segura de que si estuvieras las panteras fueran ganado”, “Mis respetos, a sus 58 su performance fue admirable. Las águilas nunca los vi lloriqueando a pesar de tantas semanas seguidas en playa baja, al contrario de las panteras y tiburones”.

