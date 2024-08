¿Las águilas serán desintegradas?, “La Isla: Desafío Extremo”

Las águilas son el único equipo que no ha logrado sumar victorias considerables dentro de la competencia de “La Isla: Desafío Extremo”, por esta razón ahora que se acerca la primera desintegración de uno de los equipos, muchos aseguran que el equipo de Serio Mayer, Julián Gil, Carmen Aub y Julia Gama no logrará llegar intacto a la final. Además, todos los antes mencionados ya no forman parte de esta competencia. Unos por lesión, otros por eliminación.

Sergio Mayer quiere a Guty Carrera en “Sólo para Mujeres”

Ahora, si bien por retos las águilas podrían ser separadas, la verdad es que por afecto popular entre ellas y los tiburones está el ganador de esta edición. El que era equipo de Julián Gil se ganó el afecto del público, porque aún y cuando han perdido la mayoría de las pruebas, son muy unidos y menos conflictivos.

Éstos en comparación a los tiburones y las panteras han demostrado que aún en la derrota se puede ser amable. Mientras que estos otros dos equipos, por cada victoria algunos de sus integrantes siembran la discordia. Los personajes menos queridos de esta edición, por convivencia, son: Samira Jalil, Natalia Alcocer, Awilda y Adolfo.

