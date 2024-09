Lamine Yamal desea convertirse en “una leyenda” del Barcelona

El futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, de 17 años, expresó en el programa “El Hormiguero” de Antena 3 su firme deseo de permanecer en su club, asegurando que quiere convertirse en “una leyenda” azulgrana.

“No me quiero ir nunca del Barça, quiero ser una leyenda aquí”, declaró el joven talento, quien también compartió recuerdos de su debut en el primer equipo: “Llegué antes que todo, me quedé escondido hasta que salieron todos y luego salí yo. El primer partido, la primera parte fue lamentable, pero en la segunda marqué y di una asistencia a Ansu” (Fati).

Respecto a su inclusión en la lista del Balón de Oro, Yamal comentó: “Estábamos con la selección y primero salió el nombre de Nico (Williams). Luego el mío. No creo que tenga opciones de ganarlo, no”.

Al recordar la victoria de la selección española en la Eurocopa, expresó: “Desde la Eurocopa la gente está feliz y veo a la gente sonriente. Es un sueño”. Además, sobre el futuro de su compañero Nico Williams, quien juega para el Athletic Club, dijo: “Me gustaría jugar cada semana con él, claro que sí”.

“Quiero ser una leyenda en el @FCBarcelona_es”, Lamine Yamal quiere estar siempre en el Barça #LamineYamalEH pic.twitter.com/l27GFqpngW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 12, 2024

El joven jugador también habló sobre cómo maneja la fama, afirmando que “mi madre es la manera de mantener los pies en el suelo, ella es quien manda a mi representante”.

En relación a las comparaciones con Leo Messi, Yamal mencionó: “Que te comparen con el mejor de la historia… Gusta, pero quiero ser yo y además llegar a eso es imposible”. Recordó una anécdota sobre una foto de él con Messi cuando era un bebé, diciendo: “Si me traspasó un poco sus poderes… Pero me falta mucho. Me contó mi madre que fue un sorteo para un calendario y me tocó. Si es ahora, fuá…”.

