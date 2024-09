Maluma sorprende a su pareja regalándole un Porsche de lujo

Nadie puede decir que Maluma no es un hombre consentidor. El cantante colombiano ha querido tener un detalle de lujo con la madre de su hija París, y por esta razón le ha regalado un auto de la marca Porsche.

Maluma disfruta de una cena romántica junto a Susana Gómez

El video que se ha compartido en diversos medios del entretenimiento ha tenido reacciones diversas. Hay quienes al verlo comentan: “Teniendo plata hasta yo le regalaría a mi pareja todos los días algo nuevo”. Y otros dicen: “Que exhibición por un regalo, mi esposo no es Maluma y también me regaló uno y no hizo tanto argüende”.

Si bien es cierto muchos los toman como algo bonito, hay otros que insisten en pensar que todo es simplemente un afán de presumir.

La vida de muchos exponentes del género urbano suele llenarse de lujos. Algunos los muestran de manera abierta, mientras que otros se abstienen y sólo utilizan sus redes sociales como herramientas de trabajo, como herramientas de difusión.

Sin embargo, más allá de cualquier crítica, famosos o no famosos tienen derecho de usar sus plataformas digitales, sí con responsabilidad, pero también con libertad de expresar y mostrar lo que mejor les parezca. Maluma por su lado, lleva años alejado de los escándalos. Su nombre ahora sólo se liga a su música, a su hija, a su vida de pareja y sus excéntricos gustos de lujo.

En el siguiente post, por ejemplo, no sólo habla de los seis meses recién cumplidos de su hija, sino que también aprovecha a mostrar el mundo en el cual nació su hija, el cual vale decir se debe al trabajo de su papá en la industria de la música.

Sigue Leyendo más de Maluma aquí:

· Maluma rompe el silencio sobre su supuesta pelea con argentinos en la Copa América

· Copa América 2024: fans argentinos se pelearon a la distancia con Maluma [VIDEO]

· Peso Pluma, Carin León y Maluma lideran las nominaciones de los Premios Juventud 2024