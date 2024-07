Maluma rompe el silencio sobre su supuesta pelea con argentinos en la Copa América

Luego de que se hiciera viral un video en el que se puede ver a Maluma aparentemente discutiendo con algunos aficionados argentinos durante la final de la Copa América 2024, que se celebró el pasado fin de semana, el cantante colombiano decidió subir un clip donde da la cara para desmentir categóricamente lo sucedido, señalando que lo que se dijo son rumores completamente infundados.

🇺🇸 | EN VIDEO



Hinchas argentinos se ríen de un Maluma visiblemente irritado, tras la final de la Copa América. pic.twitter.com/G0DDQvXp1l — UHN Plus (@UHN_Plus) July 15, 2024

Mediante una historia que publicó en su cuenta de Instagram, el intérprete de “Cuatro Babys” explicó que en realidad estaba tratando de alentar al equipo de su país natal y lamentó que las cosas se salieran de control por el ambiente que se estaba viviendo.

“No crean todo lo que ven por ahí en las redes sociales. Yo no estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré allí en los palcos para gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esa silla y que comenzaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso y difícil. Ya saben cómo se pone uno con la pasión del futbol”, aseguró Maluma.

🇨🇴🗣 LA EXPLICACIÓN DE MALUMA



📲 El cantante colombiano se refirió en sus redes sociales al video que se hizo viral tras la final de la Copa América, en el que se lo veía discutiendo con la hinchada pic.twitter.com/ivo8RaHD4I — Diario Olé (@DiarioOle) July 16, 2024

Cabe señalar que, aunque Maluma afrontó la situación, la explicación de Juan Luis Londoño Arias, nombre real del artista, dejó opiniones divididas, pues aunque hubo algunos usuarios que dicen haber entendido su euforia por el resultado del partido, otras más afirmaron que estaba justificando su conducta para tratar de quedar bien con sus fans de Argentina.

¿Qué sucedió con Maluma en la Copa América?

El pasado domingo 14 de julio, durante la final de la Copa América entre Argentina y Colombia, se presentó una aparente ‘pelea’ verbal entre Maluma y algunos aficionados argentinos.

En los videos mostrados en redes sociales, se aprecia a Maluma desde su palco en el Hard Rock Stadium, donde veía el partido con amigos y otros famosos, gritando a varios hinchas argentinos, los cuales no se quedaron callados y le respondieron con insultos. Además de que en algún momento el cantante colombiano se sube a una parte del palco para desde ahí lanzar algunas palabras y hacerles señas a los seguidores del equipo contrario.

