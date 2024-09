New York City FC revela detalles de su futuro estadio en Queens

NUEVA YORK – El New York City FC está de presentaciones. Esta semana la franquicia de la MLS mostró su rediseñado escudo y los detalles de su nuevo estadio, que esperan inaugurar en 2027.

En las oficinas del club en Manhattan, el NYCFC ha creado la “Stadium Experience”, una experiencia para que los clientes, socios y más adelante los fans puedan experimentar cómo se verá el estadio, que estará situado en Willets Point, Queens, junto al actual Citi Field, casa de los New York Mets.

Será el primer estadio dedicado exclusivamente para fútbol de la ciudad de Nueva York. Tendrá una capacidad de 25 mil personas y se verá en todo su esplendor desde los aviones que aterricen en el aeropuerto de LaGuardia.

La MLS Cup ganada por el NYCFC en 2021 preside la “Stadium Experience”. Crédito: Tommie Battle/New York City FC | Cortesía

Entre otros avances tecnológicos, el techo del estadio estará cubierto de paneles solares y la entrada más visible, la más cercana a la estación de Mets-Willets Point de la línea 7 del metro, tendrá una esquina como “The Cube” iluminada con inmensas pantallas LED.

La esquina contraria del estadio contará con una terraza especial para los fanáticos del Third Rail, la “barra” del club celeste. Este “supporters porch” tendrá 9 mil pies cuadrados y una capacidad para 3,500 personas.

Una demora de varios años

Maqueta del estadio que se puede ver en la “Stadium Experience” del NYCFC. Crédito: Tommie Battle/New York City FC | Cortesía

Cuando el NYCFC se incorporó a la MLS hace ya más de 10 años, en 2013, el compromiso era tener un estadio propio en menos de cinco años. Pero el proyecto se demoró hasta ahora.

“Construir en Nueva York es difícil”, explica Brad Sims, CEO del NYCFC. “No solo estadios, sino cualquier tipo de proyecto. Lo más difícil es encontrar el terreno. Podríamos fácilmente haber tenido un estadio mucho antes si nos hubiésemos ido fuera de los cinco condados, pero nuestro compromiso era construir un estadio específico de fútbol dentro de los cinco condados”.

Sims comentó que en los seis años que él lleva al frente de la franquicia barajaron “una docena de localizaciones potenciales” para el estadio, algunas de ellas en El Bronx, ya que los New York Yankees son inversores en el club. Pero cuando la posibilidad de construir cerca del Yankee Stadium se cerró en 2021, volvieron a mirar a Queens, la “primera opción desde el principio”.

Tras cierta oposición de grupos de vecinos de la zona, el proyecto de Willes Point recibió la aprobación del Concejo Municipal en abril de este año.

El estadio contará con dos tipos de suites, en la de la imagen la experiencia será como en un restaurante, con comida servida en la mesa. Crédito: Tommie Battle/New York City FC | Cortesía

“Tomó más tiempo de lo que queríamos, pero estamos orgullosos de estar hoy aquí cumpliendo esa promesa”, añadió Sims, que recalcó que el proyecto de $780 millones de dólares está financiado 100% de forma privada, algo muy poco común en la construcción de estadios en Estados Unidos.

El terreno seguirá siendo propiedad de la Ciudad de Nueva York, que lo cede al NYCFC a través de un contrato de alquiler de largo plazo.

Posibles partidos de selecciones

“Nueva York es una ciudad compuesta por gente de todos los países del mundo. Que el NYCFC tenga un estadio dentro de los cinco condados va a ser un punto de inflexión. Y no sólo para el NYCFC, sino para tener eventos de clase mundial aquí. ¿Cuándo fue la última vez que el equipo nacional de hombres o de mujeres jugó en los cinco condados? ¿30, 40, 50 años atrás? No sé, ¡tendría que mirarlo!”, comentó Dan Courtemanche, Chief Communications Officer de la MLS.

Courtemanche destacó las “enormes posibilidades” del estadio para partidos de selecciones, no sólo de Estados Unidos, sino de países como Colombia o Ecuador, con grandes comunidades en Queens, y en el resto de la ciudad.

Espacio de la “Stadium Experience” en donde se puede ver el escudo rediseñado del NYCFC. Crédito: Tommie Battle/New York City FC | Cortesía

Este estadio será el número 28 construido o renovado específicamente para la MLS. La localización, junto al Citi Field y al Centro Nacional de Tenis Billie Jean King donde se juega cada año el US Open, es bien conocida por los fanáticos del deporte. Se puede acceder a través de transporte público con el LIRR (Long Island Rail Road) el tren 7. Los parkings se compartirán con los New York Mets y el contrato estipula que Mets y NYCFC no pueden jugar el mismo día.

“Es mejor tomarse su tiempo y hacerlo bien que tomar una decisión equivocada”, añadió Courtemanche sobre la demora del NYCFC en construir su propio estadio.

· Para más información sobre el estadio