Asesinados por la espalda en calles de Nueva York: un acuchillado manejó hasta el hospital y otro cayó baleado

Tres muertes dramáticas ocurrieron ayer en Nueva York, con dos víctimas atacadas por la espalda en la calle y otra baleada en la cabeza en su hogar.

El primer caso sucedió ayer al amanecer en Brooklyn: un hombre de 52 años apuñalado por la espalda llegó manejando su propio auto al Brookdale University Hospital and Medical Center. Lo encontraron afuera alrededor de las 6:15 a.m., pero no pudieron salvarlo.

No está claro exactamente dónde fue atacado, presuntamente cerca del hospital. Su nombre no se reveló, mientras la policía buscaba notificar primero a sus familiares. Los médicos que lo examinaron encontraron dos heridas punzantes en la espalda, detalló Daily News.

Ayer el automóvil de la víctima seguía estacionado afuera del hospital el viernes. El vehículo fue acordonado por detectives mientras continuaba la investigación, y además en la búsqueda de imágenes de vigilancia en el área que podrían ayudar a identificar al homicida.

Horas más tarde, anoche alrededor de las 7:20 p.m. la policía respondió a una llamada desde una casa bifamiliar en 96th St. cerca de 34th Ave. en North Corona, Queens. Afuera encontraron a la víctima Jean Pierre Rengifo Arteaga de 23 años con disparos en la cabeza, el antebrazo derecho y el estómago.

Lo trasladaron al Hospital Elmhurst, pero no pudieron salvarlo. La policía no reveló el motivo del tiroteo y estaba rastreando el área en busca de imágenes de vigilancia que pudieran ayudarlos a identificar al pistolero.

Poco después, cerca de la 9:30 p.m. un joven de 24 años murió tras recibir una ráfaga de balas en la espalda en El Bronx, afuera de un salón de belleza en Anthony Ave., cerca de E. Tremont Ave. en Morris Heights. Los servicios médicos de urgencia lo llevaron al St. Barnabas Hospital, pero no pudieron salvarlo. Su nombre no fue revelado de inmediato.

Fue el cierre de una semana muy violenta en NYC, con al menos cinco muertos en tiroteos entre el lunes y el miércoles: tres hispanos, un inmigrante de Jamaica recién llegado a la ciudad y una madre nativa de China baleada frente a su familia durante un robo de celular en su edificio residencial en el Bajo Manhattan.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos en ninguno de estos casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.