David Benavídez tiene asegurada pelea contra Bivol o Beterbiev

El promotor de boxeo Sampson Lewkowicz aseguró que el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, le prometió que David Benavídez será el próximo retador del primer campeón indiscutido de los pesos semi pesados que saldrá entre los rusos Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

Estas declaraciones las realizó el promotor uruguayo durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo durante en medio de su visita a la ciudad de Las Vegas, Nevada, para estar presente en el combate que protagonizarán este 14 de septiembre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra el puertorriqueño Edgar Berlanga para exponer sus cinturones de campeón súper mediano del CMB, OMB y AMB.

“(Benavidez) Es el campeón (interino) del Consejo Mundial de Boxeo y Mauricio (Sulaimán) me prometió que el ganador (de Bivol y Beterbiev) tiene a huevo que pelear con Benavidez. No va a dejar pasar especialmente a ningún otro, fuera de su querido Canelo, porque es amigo de él desde chiquito”, afirmó Lewkowicz.

Recordemos que David Benavídez tomó hace poco la decisión de dar el salto a las 175 libras luego de esperar por dos años para poder enfrentarse contra el Canelo Álvarez como rival mandatorio de las 168 libras por parte del Consejo Mundial de Boxeo; esto luego de cansarse de los constantes rechazos del tapatío.

En su primer combate en la nueva división enfrentó a Oleksandr Gvozdyk y conquistó el título interino del CMB, convirtiéndose en el retador mandatorio del organismo para el título semi pesado.

“Canelo-Benavidez no existe, Canelo-Bivol tampoco existe por dos razones. Una, que puede perder (Bivol) y no va a pelear con un perdedor. Si Bivol pierde (Canelo) no va a pelear con un perdedor, eso quiero decir”, concluyó el promotor uruguayo.

El enfrentamiento entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev se llevará a cabo el próximo 12 de octubre en Arabia Saudita tras el arduo trabajo del jeque Turki Al-Alshikh para poder llevar a cabo este combate; a pesar de las palabras de Sulaimán, el jeque sueña con ver la revancha, algo que complicaría el futuro de Benavídez.

Sigue leyendo:

–Canelo Álvarez afirmó que le hubiera gustado pelear contra Óscar de la Hoya para “darle una chinga”

–Manny Pacquiao propinó monstruoso KO a famoso youtuber

–Óscar de la Hoya desmiente las acusaciones de Dinamita Márquez