Óscar de la Hoya desmiente las acusaciones de Dinamita Márquez

El promotor de boxeo y antiguo campeón mundial, Óscar de la Hoya, respondió de manera contundente a las declaraciones realizadas por Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez en las que aseguraba que su compatriota le pidió el 20% de las ganancias del combate protagonizado contra Manny Pacquiao en el año 2012, enfrentamiento con el que cerraron todos sus acuerdos comerciales.

Estas declaraciones las realizó el promotor a través de un video por medio de su cuenta en la red social Instagram, donde no aguantó ningún momento en revelar todos los detalles sobre esta situación; lo más destacado es que aseguró que todo eso se encontraba correctamente firmado y desmintió las acusaciones del ahora analista de boxeo.

“Recientemente, Juan Manuel Márquez apareció en un podcast donde se quejó y lloró: ‘tomó el 20 por ciento de su bolsa de pago por evento de la pelea con Pacquiao en 2012’. Juan, ignorante, negociaste ese contrato con tu propio promotor y abogado y lo firmaste, lo aceptaste todo en papel. Además, el 20 por ciento del PPV es el estándar que le corresponde a los promotores, ¿crees que debí trabajar gratis? Lo que empeora esto es que antes de ser boxeador eras contador, pero aún no podías manejar tus propias finanzas”, dijo en sus redes sociales.

“Escucha, lo siento, lamento que estés arruinado, pero como gastes tu dinero no es mi problema. Siempre le he pagado a todos lo que tienen contratado y a lo que tienen derecho, es por eso que he estado en el negocio por más de 20 años. Juan, seamos honestos, sólo dijiste eso porque escuchaste a Canelo difamarme. Lo siento, Juan, que estés luchando, odio ver a ex peleadores que terminen así, tan triste y patético. Yo sólo te voy a meter en problemas, amigo, así es que mantén mi nombre fuera de tu pinche boca”, agregó De La Hoya en sus declaraciones.

Palabras de Márquez.

Las palabras de Dinamita Márquez se difundieron durante una entrevista ofrecida para el podcast ‘Un Round Más’, donde compartieron una extensa charla con Márquez y en la que salió a relucir esta problemática con respecto al porcentaje que le pidió en este enfrentamiento contra el legendario peleador filipino.

“’(Me dice) Yo veo que ya no vas a renovar, queremos que nos des el 20 por ciento de lo que vas a ganar en la pelea contra Pacquiao’. Y que la gente lo sepa, no me interesa, a mí me gusta decir lo que es. Y a partir de allí que no le di nada, me dijeron que se los robé yo a ellos, que era ratero. Yo le dije ‘Sí, no te preocupes’. Yo dije dentro de mí: ‘sí güey’, te lo voy a dar después de lo que me robaste durante cinco años’”, dijo Márquez en aquel momento.

