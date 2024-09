Diego de Erice responde si Adrián Marcelo regresa a La Casa de los Famosos México 2

Diego de Erice, presentador de La Casa de los Famosos México 2, habló de esta temporada del reality show de TelevisaUnivision, que tuvo una edición bastante polémica.

En una conversación con varios reporteros, contó que se siente a gusto con lo que presentaron al público en esta oportunidad y además mencionó el caso de Adrián Marcelo, de quien comentan que podría regresar.

“No sé en cuestión legal, no sé en qué trato hayan cerrado esa salida de Adrián Marcelo, pero entiendo que cuando es decisión del participante debe haber algunas cláusulas que hablen de eso, ¿no? Poca información te tengo”, comentó.

Además de esto, negó que no puedan mencionarlo en el programa. “Tampoco tengo mucho que hablar de él porque no lo conozco más que como un habitante que ya no está en la casa. Igual que ahora que tengamos el gusto de coincidir podré generar mi propia versión de él fuera de la casa”.

Indicó que vendrán más sorpresas en esta recta final, por lo que pidió al público que sigan sintonizando el reality show. “Acuérdense cómo el año pasado estábamos en esa recta final y seguían pasando cosas”:

Diego Erice agradecido con La Casa de los Famosos México

Previo a estas declaraciones se mostró satisfecho con lo que el apoyo que el público le dio a esta temporada.

“Cuando tenemos la mente puesta donde queremos llegar, llegamos. Normalmente, somos nuestros propios detractores, entonces me acuerdo de aquellas primeras semanas a arrancar decíamos no va a ser lo que fue la uno, hijolé, no va a ser ese número, esos alcances, los superamos uno a seis. Estamos todos muy conmovidos con el resultado”, comentó en un video publicado por Edén Dorantes.

El conductor afirmó que ha tenido un crecimiento increíble gracias a este proyecto, que se ha convertido en todo un suceso.

Acerca de la controversia que hubo por las marcas que decidieron retirarse por la actitud de Adrián Marcelo, comentó: “Al final es una casa libre porque es un reality”.

En este sentido, comentó: “Yo, teniendo una marca y teniendo los números a los que hemos llegado, me costaría trabajo retirarme, pero también es parte del show y yo creo que está bien”.

