‘Se va a salir de las manos de nuevo’: Diego de Erice revela detalles de ‘La Casa de los Famosos México 2’

Diego de Erice, conductor de ‘La Casa de los Famosos México’, indicó que esta segunda temporada será tan emocionante como la primera, en la que resultó ganadora la influencer Wendy Guevara.

En una entrevista con El Mitch TV indicó que sí se quiere enganchar con este nuevo elenco y espera que sean seres amorosos, como la edición pasada.

Durante la conversación, el productor afirmó que el tema de los carritos es algo que no cree que se controle en esta oportunidad, debido al furor que causa el programa. “A ver, no puedes pretender ser el programa más visto de México y que no sucedan esas cosas. Yo creo que se va a salir de las manos de nuevo, no veo la forma de que eso no suceda y tratemos de navegar con eso”.

En este sentido, añadió: “¡Qué padre que la gente se vuelva loca! Y que manden carritos a gritarle a la gente: sinónimo de que le está yendo bien”.

Diego de Erice aseguró que el reto de disminuir esto es para la producción. “Yo no soy tan creativo”, confesó.

El presentador habló luego de Wendy Guevara, quien recientemente fue operada y confirmó que tuvieron una charla hace poco. “Hablamos mucho y le mandé unas flores y un detalle, pues que se recupere. Wendy es fuerte, lo que pasa es que la salud a veces no la tenemos tan ordenada como quisiéramos”, dijo.

Añadió que no sabe qué pasará en esta temporada, pero que se la vivirá al máximo.

Hace unos días, el actor hablaba de esta nueva temporada, que según comenta será también muy vibrante: “El único spoiler que les puedo dar de La Casa de los Famosos México’ es que yo voy a conducir, creo que ya se los había dicho”.

Además de esto, adelantó: “Yo creo que les va a interesar mucho esta segunda temporada. Vienen sorpresas increíbles tanto en el foro como dentro de la casa, y va a ser una gran segunda edición”.

