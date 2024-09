Real Madrid por penales de Vinícius y Mbappé superó a la Real Sociedad

Los atacantes Vinícius Júnior y Kylian Mbappé se repartieron un par de penales con los que el Real Madrid saldó la victoria 2-0 en su visita a la Real Sociedad, para no dejar escapar más puntos en la liga española.

A los merengues se le abrió la opción al triunfo cuando Güler se animó a sacar un disparo de gol que Gómez desvió con el brazo cuando intentó cubrirse el rostro para que Martínez Munuera señalara el penal que “Vini” no tuvo problemas en marcar.

Mbappé posteriormente mandó a las redes su segundo penal del torneo, cuando convirtió a los 75 una falta que el árbitro Juan Martínez Munuera señaló tras recurrir al VAR para valorar un pisotón de Jon Aramburu sobre Vinícius.

Mbappé marcó por segundo juego en fila para llegar a tres dianas en el curso (cuatro en la temporada) luego de que Martínez Munuera recurrió al video para señalar un pisotón sobre “Vini”.

La victoria dejó malas noticias a los merengues después de que Brahim Díaz fue sustituido a los 25 minutos tras resentirse de un problema muscular. El delantero hispano-marroquí es el más reciente lesionado blanco junto a Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos y David Alaba.

La victoria deja al campeón defensor en el subliderato con 11 unidades, a una del líder Barcelona, que el domingo visitará al Girona. La Real Sociedad se estancó en la 16ta posición con cuatro unidades.

Ancelotti: “Real Madrid probablemente no se merecía ganar”

Tras la conclusión del envite celebrado en San Sebastián, Carlo Ancelotti, técnico del conjunto merengue, ha analizado lo ocurrido. “Ha sido un partido complicado. Probablemente, no se merecía ganar porque la Real ha jugado muy bien. Hemos aguantado, hemos sufrido… El sacrificio y el compromiso lo valoro mucho, porque no es fácil de encontrar con estos rivales tan duros (…) La salida de balón no ha sido buena. Ellos han presionado bien en nuestro campo y no siempre hemos sido capaces de encontrar al jugador libre”, ha explicado en unas palabras recogidas por Bernabéu Digital.

En cuanto a los problemas físicos de sus jugadores, el italiano ha apuntado que “Militao no tiene nada. Brahim tiene molestias en el abductor. Evaluaremos mañana. Los centrales podrían rotar en los próximos partidos. Nos faltaba hoy casi todo el medio del campo, estuvimos en emergencia y podremos rotar más próximamente”. Pasando al tema de los penaltis entre Mbappé y Vinícius, ha dicho que “ellos se toman la responsabilidad de tirar y ha salido muy bien hasta ahora”.

Además, ha mostrado su satisfacción por el trabajo colectivo. “No estamos al cien por cien, pero es bastante normal. Los jugadores están mejorando mucho y estamos muy contentos porque lo más importante era empezar bien este tramo de partidos. Es complicado encontrar el equilibrio cuando te faltan cuatro mediocampistas. Valoro mucho el partido de Brahim, Valverde, Modric, Güler…”, ha añadido Carletto.

