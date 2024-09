Biden dice que “no hay lugar” para la violencia política tras nuevo intento de asesinato de Trump

El presidente Joe Biden dijo este domingo “no hay lugar para la violencia política” luego del posible intento de asesinato del expresidente Donald Trump en su campo de golf en Florida.

“Un sospechoso está detenido y elogio el trabajo del Servicio Secreto y sus socios en la aplicación de la ley por su vigilancia y sus esfuerzos para mantener a salvo al expresidente y a quienes lo rodean. Me siento aliviado de que el expresidente está ileso”, dijo Biden en un comunicado de la Casa Blanca.

Trump sufrió este domingo su segundo intento de asesinato este verano después de que un individuo, que fue detenido por el Servicio Secreto y no llegó a disparar al mandatario, se aproximara al campo de golf en el que estaba jugando el republicano, armado con un rifle AK-47 con mira telescópica.

“Como he dicho muchas veces, no hay lugar para la violencia política ni para ningún tipo de violencia en nuestro país, y he ordenado a mi equipo que continúe garantizando que el Servicio Secreto tenga todos los recursos, capacidades y medidas de protección necesarias para asegurar la seguridad continua del expresidente”, dijo el mandatario.

Al tanto de la situación

Horas antes, la Casa Blanca había publicado un breve comunicado en el que aseguraban que Harris y el presidente Joe Biden estaban al tanto de la situación.

El FBI explicó que lo sucedido en el Trump International Golf Club de West Palm Beach, Florida, está siendo investigado como un aparente “intento de asesinato”.

En una conferencia de prensa, el FBI explicó que la seguridad era limitada porque Trump no es el presidente en funciones, pero agregó que el Servicio Secreto “proporcionó exactamente la protección que debería haber sido”.

La vicepresidenta y candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, publicó un mensaje antes que Biden en el que dijo sentirse “alegre” de que Trump estuviera a salvo y que “la violencia no tiene cabida en Estados Unidos”.

Tim Walz, candidato a vicepresidente de Harris y Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado, también repudiaron el intento de asesinato de Trump.

Con información de EFE.

