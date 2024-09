Taylor Swift asistió al triunfo de Chiefs sobre Bengals en la NFL

La cantante mundialmente conocida, Taylor Swift, retomó la “rutina” que inició en 2023 cuando comenzó su relación con el jugador de Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y asistió este domingo al triunfo del equipo 26-25 sobre los Cincinnati Bengals en la NFL.

Swift, que no pudo decir presente en el primer partido de la temporada por compromisos asociados a su carrera, fue vista desde tempranas horas de este domingo en una de las casetas VIP del Arrowhead Stadium y se robó las miradas del público al lucir una camiseta de los Chiefs en combinación con unas botas altas de color negro.

La autora de You Belong To Me pudo disfrutar de un emocionante partido que se resolvió en los minutos finales gracias a una polémica decisión arbitral.

Con el resultado 25-23 a favor de los visitantes los principales del encuentro marcaron una interferencia de pase en favor de los Chiefs, lo que significó la oportunidad para el pateador Harrison Butker consiguiera un gol de campo desde 51 yardas con el tiempo consumido para certificar la segunda victoria de Kansas City en 2024.

La primera en celebrar la victoria fue la misma Swift, que fue captada por las cámaras en un intenso abrazo de felicidad junto a otras mujeres que estaban presentes junto a ella.

La presencia de Swift en el Arrowhead Stadium sumado al triunfo de Kansas City hace ampliar la leyenda de que mientras se encuentra en el estadio el equipo consigue la victoria, incluyendo la lograda en el Super Bowl 2023 cuando amarraron el bicampeonato de la NFL.

