Dos hombres de El Bronx asesinados a tiros a una milla y media de distancia en 24 horas

Dos sujetos jóvenes relacionados con Gambia fueron baleados mortalmente a una milla y media de distancia en un lapso de 24 horas en El Bronx, informaron las autoridades.

Identificado como Sakou Saho, de 31 años, fue impactado varias veces en el pecho en Sheridan Ave. y McClellan St. en Concourse alrededor de las 9:35 de la noche del sábado, dijeron los funcionarios. Un hombre de 49 años recibió un rasguño en el abdomen.

Los paramédicos los trasladaron al Hospital Lincoln. La otra víctima estaba en condición estable.

Mahmudo Jabbi, de 24 años, resultó muerto en medio de una ráfaga de tiros cerca de las 9:30 de la noche a las afueras de un salón en Anthony Ave. cerca de E. Tremont Ave. en Morris Heights a menos de una milla de su casa. No ha habido detenciones hasta el momento.

Jabbi, originario de Taiwán, pero su familia proviene de Gambia.

Saho, que vivió en El Bronx gran parte de su vida, también es de ascendencia gambiana.

“Han sido dos muertes consecutivas estos últimos días”, dijo una de las primas de Saho, que no dio su nombre. “No está relacionado, pero ha sido muy duro para la comunidad africana estos últimos días. Ha habido múltiples muertes”.

“Siento que toda la violencia debe llegar a su fin en este momento”, agregó la prima.

Por su parte, la madre de Jabbi, Halima Jabbi, de 42 años, expresó que el homicidio de su hijo no tenía sentido para ella.

“Esto ahora mismo, los tiroteos, tienen que parar. Esto no es fácil para nosotros”, manifestó. “Mahmudo nunca ha tenido problemas, oh Dios. Era agradable y gentil”.

Los parientes de Jabbi señalaron que trabajaba como guardia de seguridad hasta que se enfermó hace dos meses aproximadamente.

“Sé que sale y vuelve. “No sabía si salía con amigos”, apuntó su madre. “Solo vi sus caras, pero no sus nombres. Estuvo aquí todo el día en la casa y luego se fue de casa alrededor de las 8:30 [de la noche] … No es ese tipo de persona que pelea, así que no sé qué pasó”.

En este sentido, la hermana de Jabbi, Fatao, de 27 años, lo describió como una “persona tranquila” y expresó que no sabía de ningún problema que lo hubiese llevado a la muerte.

“A veces va a trabajar y otras veces simplemente está en casa”, dijo. “Básicamente pasa el rato en la casa y, a veces, sale a pasar el rato [con amigos]”.

“Simplemente estamos asimilando esto. No hay mucho que podamos hacer en este momento”, añadió.

Saho residía en Mott Haven, de acuerdo con la policía.

“Era un niño muy agradable. Muy tranquilo. Ha estado ahí para su madre. Es el segundo mayor. “Tiene un hermano mayor [en el extranjero] y tiene una hermana y dos hermanos aquí”, señaló otra prima, Fatimata, de 31 años. “Su padre está allí. Su madre está muy devastada. Está de duelo. No está bien. Ha estado llorando desde las 12 en punto”.

De acuerdo con lo que dijo Fatimata, los familiares del hombre se percataron de que algo andaba mal cuando Saho no regresó a casa como esperaban y no devolvía las llamadas.

“Escandaloso. Estamos conmocionados. Muy conmocionados”, declararon. “En este momento solo quieren justicia. … Quieren que la persona se presente o que la persona sea arrestada lo antes posible”.

La prima en cuestión dijo que no había visto a Saho en años, pero recientemente había hablado con uno de sus tíos, que buscaba trabajo.

En los registros públicos se pueden observar que cumplió una sentencia de dos años en la cárcel por una condena por posesión de armas en El Bronx en el año 2019.

Además, recibió un acuerdo de $50,000 dólares por una demanda por arresto injustificado contra la ciudad y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en 2020, según muestran los registros.

“Es una persona muy tranquila. Respeta [a los demás]. Es solo la gente equivocada, el momento equivocado. Pero aparte de eso, no es un alborotador”, dijo Fatimata.

“Lo vi hace unos días cuando vine a ver a su madre. Era un niño agradable”, dijo otra prima, que no dio su nombre. “Es muy tranquilo. Es divertido. Es divertido estar cerca de él”.

Las autoridades no ha hecho detenciones por ambos tiroteo.

