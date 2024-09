Eclipse lunar en Estados Unidos: dónde se podrá ver y a qué hora

El próximo 17 de septiembre, los amantes de la astronomía tendrán la oportunidad de presenciar un espectáculo celestial único: la Superluna de Cosecha acompañada de un eclipse lunar parcial.

Este evento ha sido destacado por la NASA y promete deslumbrar a quienes puedan observarlo desde diferentes partes del mundo, incluyendo Estados Unidos. La combinación de una luna llena cercana al perigeo y un eclipse parcial hacen de esta fecha un momento muy esperado por los observadores del cielo.

¿Qué es la Superluna de Cosecha?

El término Superluna se refiere a una luna llena que ocurre cuando el satélite se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo. Esto hace que la luna se vea más grande y brillante que en otras fases, brindando un espectáculo visual más imponente. La Superluna de Cosecha, en particular, tiene lugar cada septiembre y está asociada con la época de recolección de cultivos en el hemisferio norte. Su nombre proviene de la tradición de los agricultores, quienes aprovechaban la luz de esta luna para extender sus jornadas de trabajo en los campos.

El eclipse lunar coincidirá con la Superluna de Cosecha. (Foto: Shutterstock)

Lo que hace que la Superluna de Cosecha de 2024 sea aún más especial es que coincidirá con un eclipse lunar parcial. Durante este fenómeno, una pequeña porción de la luna se verá cubierta por la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre. Aunque la mayor parte del satélite estará en la penumbra, la sombra más tenue de la Tierra, este efecto le dará a la luna un tono rojo-marrón en lugar de su habitual brillo plateado.

La NASA ha explicado que, aunque el eclipse será parcial, su combinación con la Superluna ofrecerá una experiencia visual fascinante. Este tono rojizo, conocido como “luna de sangre”, ocurre debido a que la atmósfera terrestre filtra la luz solar, dejando pasar solo los tonos rojizos que se proyectan sobre la superficie lunar.

¿Dónde será visible el eclipse lunar parcial?

Este evento astronómico será visible desde amplias regiones del mundo, incluyendo América del Norte y del Sur, Europa, gran parte de África, partes del oeste de Asia y Rusia. En Estados Unidos, el fenómeno será visible desde todos los estados, aunque el mejor momento para observarlo variará dependiendo de la ubicación geográfica.

Para los observadores en la costa este de EE.UU., el eclipse alcanzará su punto máximo alrededor de las 22:44 horas del Este (ET), cuando la luna estará parcialmente cubierta por la sombra de la Tierra. Los estados donde mejor se podrá apreciar este fenómeno incluyen:

* Connecticut

* Delaware

* Florida (excepto la región del Panhandle)

* Georgia

* Maine

* Maryland

* Massachusetts

* Michigan (principalmente en la península inferior)

* New Hampshire

* Nueva Jersey

* Nueva York

* Ohio

* Pensilvania

* Rhode Island

* Carolina del Norte

* Carolina del Sur

* Tennessee

* Vermont

* Virginia

* Virginia Occidental

Para quienes se encuentren en la costa oeste, el mejor momento para disfrutar del eclipse será a las 19:44 horas del Pacífico (PT). Estados como California, Nevada, Oregón y Washington podrán ver el fenómeno con mayor claridad en ese horario.

Para ver el eclipse lunar, no es necesario que utilices un equipo especial para observarlo y disfrutarlo. (Foto: Shutterstock)

Recomendaciones para observar el eclipse lunar en EE.UU.

Observar un eclipse lunar no requiere de equipos especiales de protección ocular, a diferencia de un eclipse solar. Sin embargo, para maximizar la experiencia, los astrónomos recomiendan seguir ciertos consejos:

1) Alejarse de la contaminación lumínica: Busca un lugar fuera de la ciudad, donde las luces artificiales no interfieran con la visibilidad del cielo nocturno.

2) Seleccionar un lugar con vista despejada: Elige un lugar donde el horizonte esté libre de obstrucciones, especialmente si el eclipse ocurre durante el amanecer o atardecer.

3) Usar binoculares o telescopios: Aunque no es estrictamente necesario, el uso de estos equipos puede mejorar significativamente la experiencia. Permitirán apreciar detalles de la superficie lunar, como los cráteres y los contrastes de color, que suelen ser más sutiles a simple vista.

4) Llevar un filtro para telescopio: Aunque no es obligatorio, un filtro especial puede ayudar a reducir el brillo de la luna y mejorar la nitidez de la imagen.

¿Qué hace especial a la Superluna de Cosecha?

La Superluna de Cosecha tiene un significado especial debido a su cercanía con el equinoccio de otoño en el hemisferio norte. Tradicionalmente, marcaba el final del verano y la temporada de cosecha, de ahí su nombre. Este año, el hecho de que coincida con un eclipse parcial le añade un elemento extra que hace de este un evento único para disfrutar.

