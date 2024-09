‘The Next Generation’: El FC Barcelona estrena serie del equipo de fútbol

El primer equipo masculino del FC Barcelona es el protagonista de The Next Generation, la nueva serie documental que se estrenó en Barça One.

Una producción completa de Barça Studios, que consta de cuatro capítulos y que hacen un seguimiento de la trayectoria del equipo a lo largo de la pasada temporada 2023/24, en la que se ha experimentado la consolidación de una familia que ha vivido la aparición de un grupo de extraordinarios jugadores jóvenes, la mayoría formados en el fútbol formativo del Club y habiendo pasado por La Masia.

La nueva serie del FC Barcelona The Next Generation podrá disfrutarse únicamente a través de Barça One y cuenta con imágenes exclusivas que forman parte del día a día del primer equipo de fútbol masculino del Barça y que recogen situaciones creadas específicamente para los seguidores que siguen el día a día del Club por la plataforma de streaming azulgrana.

Otros de los contenidos más especiales que forman parte de los principales ejes argumentales de la serie son los procesos de recuperación de las lesiones de Gavi y Balde, así como la historia de Fermín López o la gran amistad que une a los jugadores Pedri y Ferran Torres.

FC Barcelona busca blindar su perla

Lamine Yamal va superando etapas a una velocidad de vértigo, tanto en su actual club como en la selección con la que conquistó la Eurocopa el pasado verano.

El partido de este domingo en Girona fue otra prueba de lo que es capaz de hacer. Sus números de esta temporada (tres goles y cuatro asistencias) son de auténtico crack.

El Barcelona lo tiene claro y también que su contrato, a pesar de contar solamente con 17 años, ya se ha quedado desfasado. Y eso que la firma de su nuevo contrato se produjo hace poco menos de un año, concretamente el 2 de octubre de 2023. Desde entonces, Lamine se ha convertido en el jugador de referencia del Barcelona.

Por este motivo, el club ya tiene clara la hoja de ruta a seguir con el futbolista. A lo largo de la presente temporada, el club mejorará sus condiciones económicas porque ahora está cobrando sobre el millón y medio de euros al año. Es cierto que por los objetivos que ha conseguido la temporada anterior ha recibido una prima por parte del club, pero su ficha sigue estando muy desfasada respecto a la calidad del jugador.

Por eso, el club, y también su agente Jorge Mendes, tienen claro que debe producirse esta mejora. Pero no sólo eso. En esas negociaciones para subir el sueldo en esta temporada, también empezarán a sentarse las bases de la ampliación de su contrato. Todo esto ya está hablado por las dos partes. La idea, y esto es algo que ya se habló en la anterior renovación, es que firme un contrato profesional al cumplir los 18 años hasta 2030. Y con unas condiciones económicas acorde con la valía del futbolista y del rendimiento que está ofreciendo. Es decir, sueldo de crack.

