Truco infalible de tintorería: la manera correcta de eliminar manchas de aceite

Las manchas en la ropa son inevitables en nuestro día a día, pero algunas son más difíciles de eliminar que otras. Una de las más temidas es la mancha de aceite, que suele impregnar las telas y parece casi imposible de remover.

Si alguna vez te has encontrado con una prenda manchada de aceite y has probado distintos productos sin éxito, la siguiente información es para ti. Aquí te mostramos cómo puedes eliminar las manchas de aceite de manera efectiva usando 2 ingredientes caseros que todos tenemos en la cocina: el bicarbonato de sodio y el vinagre.

¿Por qué el aceite es tan difícil de remover de la ropa?

Las manchas de aceite son particularmente complicadas debido a la naturaleza de este producto. Los aceites no se disuelven en agua, lo que significa que un simple lavado no es suficiente para eliminarlos. Además, si no se tratan de inmediato, el aceite puede impregnar las fibras de la tela y volverse aún más difícil de remover.

Aunque muchos productos comerciales prometen eliminar estas manchas, algunos contienen químicos agresivos que pueden dañar los tejidos o incluso irritar la piel. Afortunadamente, existen alternativas naturales que son igual de efectivas y mucho más suaves con la ropa y el medio ambiente. En este caso, el bicarbonato de sodio y el vinagre son la solución perfecta.

Bicarbonato de sodio y vinagre, la combinación perfecta para deshacerse de las difíciles manchas de aceite. (Foto: Shutterstock)

El bicarbonato de sodio es un ingrediente multiuso que se utiliza en diversas tareas del hogar, y su capacidad para absorber el aceite lo convierte en un aliado valioso para tratar manchas en la ropa. Cuando se aplica sobre una mancha de aceite, el bicarbonato actúa absorbiendo el exceso de grasa, lo que facilita su eliminación posterior en el lavado.

¿Cómo utilizar el bicarbonato de sodio para eliminar manchas de aceite?

1) Prepara una pasta: En un recipiente, mezcla bicarbonato de sodio con agua hasta obtener una pasta de consistencia homogénea. Esta pasta será la encargada de penetrar en las fibras de la tela y absorber el aceite.

2) Aplica sobre la mancha: Utilizando un cepillo de dientes viejo, aplica la pasta directamente sobre la mancha de aceite. Frota la zona afectada de manera circular, asegurándote de que la mezcla cubra bien toda el área manchada. Deja que el bicarbonato actúe durante al menos 15 minutos.

3) Repite si es necesario: Si la mancha persiste, repite el proceso una vez más, permitiendo que el bicarbonato continúe absorbiendo el aceite. En casos severos, es recomendable dejar actuar la pasta por unas tres horas.

4) Lava la prenda: Después de dejar reposar la pasta sobre la mancha, enjuaga la prenda y procede a lavarla como lo harías normalmente. Asegúrate de utilizar agua fría o tibia, ya que el agua caliente puede hacer que las manchas de aceite se fijen más a la tela.

5) Deja secar al aire libre: Para evitar posibles daños a la tela, es recomendable dejar secar la prenda al aire libre y evitar el uso de secadoras, ya que el calor puede hacer que los restos de aceite se adhieran aún más a la ropa.

El bicarbonato es capaz de arrancar las manchas de aceite de todas las prendas. (Foto: Shutterstock)

El vinagre: otro aliado poderoso en la lucha contra las manchas de aceite en la ropa

El vinagre blanco es otro ingrediente común en los hogares que tiene propiedades de limpieza excelentes. Su capacidad para descomponer la grasa y desinfectar lo convierte en un excelente complemento al bicarbonato de sodio cuando se trata de eliminar manchas de aceite.

¿Cómo usar el vinagre para remover manchas de aceite?

1) Aplica detergente sobre la mancha: Antes de utilizar el vinagre, aplica un poco de detergente líquido directamente sobre la mancha de aceite. Frota suavemente con los dedos para que el detergente comience a trabajar sobre la mancha.

2) Prepara una mezcla de vinagre y agua: En un recipiente grande, mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua fría. Sumerge la prenda manchada en esta solución y deja que repose durante aproximadamente seis horas. El vinagre ayudará a descomponer cualquier rastro de aceite restante en la tela.

3) Enjuaga con agua fría: Después de remojar la prenda en la solución de vinagre y agua, enjuágala bien con agua fría para eliminar cualquier residuo de la mezcla. Luego, lava la prenda de manera habitual en la lavadora.

La próxima vez que te enfrentes a una mancha de aceite en tu ropa, no desesperes. Simplemente, sigue estos sencillos pasos y verás cómo tus prendas favoritas quedan como nuevas.

