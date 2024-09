Día Nacional del Registro de Votantes como paso clave antes de las elecciones

Ciudades en todo el país están listas para afrontar la celebración del Día Nacional de Registro de Votantes en medio de días cruciales de cara a las elecciones presidenciales, en las que Kamala Harris se medirá a Donald Trump

La Asociación Nacional de Funcionarios Electorales, Asociación Nacional de Secretarios de Estado (NASS), la Comisión de Asistencia Electoral de los Estados Unidos (EAC) y la Asociación Nacional de Directores de Elecciones Estatales (NASED) participan activamente en el proceso que busca masificar el registro de voto.

En varios estados, el registro anticipado no es tan crítico, ya que es posible registrarse el mismo día de las elecciones. Sin embargo, en muchos estados clave, esto no es una opción. En Georgia y Arizona, la fecha límite para registrarse es el 7 de octubre, mientras que en Carolina del Norte es el 11 de octubre para aquellos que no votarán de manera anticipada. En Pensilvania, la fecha límite es el 21 de octubre.

NYC se activó desde hoy para registrar votantes

NYC Votes, una destacada iniciativa de la Junta de Financiamiento de Campañas Electorales de la ciudad de Nueva York, está llevando a cabo una serie de eventos en los vecindarios de la ciudad para asegurar que los residentes tengan toda la información necesaria para votar este otoño.

NYC Votes ha simplificado el proceso de registro para votar en las próximas elecciones con la colaboración de TurboVote, con el fin de motivar a los neoyorquinos a que se comprometan a votar y a que planifiquen su participación en las elecciones generales, ya sea mediante el voto anticipado en persona, por correo o el día de las elecciones.

“Este noviembre representa una oportunidad única para fortalecer nuestra cultura de votación en NYC, con numerosos temas críticos en la papeleta, incluyendo la igualdad de derechos,” afirmó Timothy Hunter, secretario de prensa de la Junta de Financiamiento de Campañas Electorales de NYC.

Interés creciente en el voto joven

Tom Bonier, de TargetSmart, una organización que rastrea los datos de registro de votantes, ha destacado la importancia de este día, especialmente en años de elecciones presidenciales.

De acuerdo con datos de la organización, existe un aumento significativo en el interés por el registro de votantes tras el debate entre Harris y Trump, así como el respaldo de Taylor Swift a Harris, que motivó a muchas personas jóvenes a registrarse.

La campaña de Harris y la de Trump están monitoreando quiénes se registran para votar y su afiliación política. Durante gran parte del año, los datos de TargetSmart han mostrado una ventaja para los republicanos en términos de nuevos registros.

Sin embargo, desde la entrada de Harris en la contienda, los datos han comenzado a cambiar. La Generación Z está registrándose como votantes no afiliados en mayor número que las generaciones anteriores. Bonier también ha observado una marcada diferencia entre mujeres y hombres jóvenes.

“Las mujeres de la Generación Z están inclinándose más hacia el partido demócrata y adoptando posturas progresistas en sus votos y afiliaciones”, señaló Bonier. “Por otro lado, los hombres jóvenes blancos están tomando una dirección opuesta. Estamos presenciando una creciente brecha de género y partidismo”.

El Diario NY te invita a votar

– Tu Voto, Tu Futuro: ingresa a la campaña de El Diario que te informa todo sobre cómo votar.

– Utiliza la herramienta InfoVoto: el chat automatizado te orienta sobre cómo y dónde registrarte para votar.

– Más información: visita la página oficial de Día Nacional del Registro de Votantes.

– Para registrarte formalmente vía web o actualizar tu registro, visita vote.gov o vote.gov/es para completar el proceso en español.