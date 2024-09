EE.UU. traslada soldados a Alaska por aumento de actividad rusa en la zona

Alrededor de 130 soldados del ejército estadounidense han sido trasladados a una isla de las Aleutianas al oeste de Alaska, luego del aumento de aviones y busques militares rusos que se acercan a territorio de Estados Unidos. Los militares llevaron lanzacohetes móviles, dijo el Pentágono durante una conferencia.

Según se sabe que ocho aviones militares rusos y cuatro buques de guerra, incluidos dos submarinos, se acercaron a Alaska la semana pasada mientras Rusia y China realizaban ejercicios militares conjuntos. Ninguno de los aviones violó el espacio aéreo estadounidense, dijo un portavoz del Pentágono este martes, quien afirmó que no había motivo de alarma, informó The Associated Press.

Operación de proyección de fuerza

“No es la primera vez que hemos visto a los rusos y a los chinos volando en las cercanías, y eso es algo que obviamente monitoreamos de cerca, y también es algo a lo que estamos preparados para responder“, dijo el portavoz del Pentágono, el mayor general Pat Ryder, en una conferencia de prensa.

Como parte de una “operación de proyección de fuerza”, el Ejército envió a los soldados a la isla Shemya, a unos 1,930 kilómetros al suroeste de Anchorage, donde la Fuerza Aérea de Estados Unidos mantiene una estación aérea. Los soldados llevaron dos sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS, por sus siglas en inglés), compartió AP.

China y Rusia realizan ejercicios militares

El senador estadounidense Dan Sullivan, republicano de Alaska, dijo que el ejército estadounidense también desplegó un destructor de misiles guiados y un buque de la Guardia Costera en la región occidental de Alaska mientras Rusia y China comenzaban los ejercicios militares “Ocean-24” en los océanos Pacífico y Ártico el 10 de septiembre.

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte detectó y rastreó aviones militares rusos que operaban frente a Alaska durante un período de cuatro días.

El Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD) señaló que el número de incursiones de este tipo en promedio era de seis a siete intercepciones al año. En lo que va de año ha habido 25.

“No representan una amenaza”

La Guardia Costera de Estados Unidos dijo el domingo que su buque de seguridad nacional, el Stratton de 418 pies, estaba en patrulla de rutina en el Mar de Chukchi cuando rastreó cuatro buques de la Armada de la Federación Rusa a unas 60 millas al noroeste de Point Hope, Alaska.

Pat Ryder, del Pentágono, dijo en la conferencia que publicó AP, que el reciente aumento es “algo que seguiremos vigilando, pero que no representa una amenaza desde nuestra perspectiva”.

Por su parte, Dan Sullivan pidió una mayor presencia militar en las islas Aleutianas y abogó para que Estados Unidos responda con fuerza al presidente ruso Vladimir Putin y al presidente chino Xi Jinping.

“En los últimos dos años, hemos visto ejercicios aéreos y navales conjuntos ruso-chinos en nuestras costas y un globo espía chino sobrevolando nuestras comunidades”, dijo Sullivan en un comunicado el martes.

Con información de AP

Sigue leyendo: