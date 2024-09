Exjefe de la policía escolar de Uvalde se presenta por primera vez en el tribunal

Pete Arredondo, quien fue despedido como jefe policial escolar en Uvalde, Texas, compareció por primera vez ante el tribunal el lunes para enfrentar cargos criminales que lo acusan de no haber actuado adecuadamente durante el trágico tiroteo en la escuela primaria Robb en 2022, que resultó en la muerte de 19 niños y dos maestras.

Arredondo fue acusado múltiples cargos de abandono y peligro infantil, de los cuales se declaró no culpable, y que fueron presentados a principios de este año, junto con los cargos similares que enfrenta Adrian Gonzales, otro ex oficial de policía escolar de Uvalde, quien también se declaró no culpable en una audiencia judicial en julio.

Los abogados de Arredondo presentaron una moción para desestimar los cargos, y argumentaron que el exjefe no debería ser considerado responsable por las acciones que no tomó ese día. El juez no emitió un fallo sobre la moción el lunes.

La acusación formal sostiene que Arredondo no siguió su entrenamiento como tirador activo y tomó decisiones críticas que retrasaron la respuesta policial mientras el atacante comenzó a disparar a sus víctimas. Arredondo ha declarado que ha sido utilizado como “chivo expiatorio” por su papel en la respuesta policial y que no debería haber sido considerado el comandante principal.

Cerca de 400 agentes de agencias federales, estatales y locales esperaron más de 70 minutos antes de enfrentarse al atacante en la escuela primaria Robb. Varias investigaciones estatales y federales señalaron fallas en la comunicación, el liderazgo y la capacitación para la respuesta de las fuerzas del orden.

Una revisión federal de la Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, publicada el jueves, encontró fallas similares en la comunicación y el mando entre los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Arredondo y Gonzales, quien enfrenta 29 cargos similares de poner en peligro a otros y abandonar a una persona, son los únicos dos oficiales que enfrentan cargos criminales por este incidente.

Con información de ABC News

