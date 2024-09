Francisca quería que sus hijos se parecieran a su esposo

Francisca ha compartido su experiencia personal en la lucha contra los estereotipos de belleza impuestos por la sociedad y los medios, lo que ha sido un tema sensible para ella. Durante su conversación con Jomari Goyso, expresó su tristeza y vulnerabilidad al revelar que deseaba que sus hijos se parecieran a su esposo Francesco, en lugar de a ella.

“Pareciéndose a su papá van a tener un 90% de la batalla ganada en todo lo que quieran hacer en la vida. A mí por lo mismo de los estereotipos y por un montón de cosas más la vida, Dios ha sido maravilloso y me ha bendecido mucho, pero me ha costado muchísimo más que lo que le puede costar a otra persona simplemente por eso, por un físico o porque no encajas dentro de una realidad”, dijo en ‘Soy Francisca’.

La presentadora enfatizó la importancia de la autoaceptación y de combatir los estándares de belleza poco realistas. Francisca es consciente de los mensajes que se transmiten sobre la belleza y cómo afectan a las personas, especialmente a las mujeres y las futuras generaciones. Su deseo de que su mensaje sea entendido correctamente refleja su preocupación por la percepción pública y el impacto de sus palabras.

“Yo siento que ahora he tenido que ir creando otro tipo de identidad donde no es como que 100% aceptada. Pero siento igual que voy contra la corriente y que voy sola contra la corriente porque se habla mucho de la inclusión y de la aceptación, pero no, es sumamente difícil. Todavía no se acepta 100% ver todos los días tal vez en televisión un cabello así”, agregó.

A través de su historia, Francisca continúa abogando por la diversidad y la aceptación de uno mismo, con la esperanza de inspirar a otros a abrazar su autenticidad. Su valentía al compartir sus luchas personales permite abrir un diálogo importante sobre la belleza y la autoimagen en la sociedad actual.

“Es muchísimo más fácil para una mujer que corresponda a ciertos estereotipos, o sea le dan más chances hasta para prepararte, hasta para crecer porque, bueno, visualmente es lo que estamos acostumbrados a ver. Claro que es más fácil. Con mi cabello se quitó el camuflaje. Me dejé de camuflajear con mi cabello. Las facciones que corresponden a mi textura de cabello son estas, son de una mujer de color, entonces ya es como que ‘ah, mírala, ella no es blanquita, ella es una mujer de color'”, mencionó.

Sigue leyendo:

· Despierta América: publican un eco y muchos creen que Francisca está embarazada

· Jomari Goyso exhibe a Francisca en Despierta América: “Recuerda lo que dice Gennarito”

· Francisca vivió incómodo momento en Despierta América, por su antiguo apellido