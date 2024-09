Jomari Goyso exhibe a Francisca en Despierta América: “Recuerda lo que dice Gennarito” 

El presentador de televisión Jomari Goyso dejó en evidencia a Francisca en el programa Despierta América que transmite la cadena Univision.

En el show matutino, la dominicana-estadounidense estaba cantando y el español le dijo que por favor no lo hiciera, pues a Gennaro, el hijo de la conductora, no le gustaba, porque consideraba que no lo hacía bien.

“Recuerda lo que dice Gennarito: ‘Mamá, no cantes, porque no cantas bien’”.

Luego de este comentario, Francisca lo confirmó y explicó que a su hijo no le parece que cante bonito. “Lo importante es lo que yo crea”, bromeó Francisca.

Muchos usuarios reaccionaron a este momento que se registró en el programa de televisión y dejaron mensajes como: “Tranquila, Francisca, son etapas”, “Amamos a Gennarito”, “Los niños siempre dicen la verdad, aunque nos duela”, “Sí, porque a veces quiere pasarse de chistosa”.

Otros afirmaron: “¡Tan bella! Si te gusta como lo haces, pues canta, mi Fran”, “Como dijo el gran poeta, para cantar solo hay que usar la garganta y echar el alma a volar”.

Hace unos días se vivió una tensa situación en el programa entre los dos conductores.

Todo empezó cuando la dominicana hablaba de lo difícil que le resulta perdonar y más si es por una infidelidad, según explicó por situaciones del pasado que le ha tocado enfrentar.

“Si yo me dejo de alguien así por infidelidad y me toca trabajar con él, digo ‘ay, no, cámbienlo’”, comentó. Ante esto, su compañero le preguntó de forma tajante: “¿Y los mensajes de empoderamiento, del perdón, que tú haces?”. La artista se empezó a incomodar al escuchar el comentario y le dijo: “Yo no he hablado del perdón todavía”.

Luego de esto, Jomari Goyso siguió: “Saquen los clips, seguro hay 20 clips (de Francisca) hablando de eso”.

Ante el comentario, Francisca dijo: “Tú eres un enredador y le acabas la carrera a cualquiera, yo no he hablado de perdón, yo he hablado de sueños cumplidos, de seguir adelante, de la determinación, del amor. Yo perdono, yo estoy hablando de que una situación como esa es bastante difícil y a lo mejor sería muy complicado para mí entenderlo”.

