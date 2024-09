Lionel Scaloni elogia a Paulo Dybala por su paciencia con la selección de Argentina

El entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, fue criticado hace un par de meses por no llevar a Paulo Dybala como convocado a la Copa América 2024. Sin embargo el estratega sí lo llamó para la doble fecha de Eliminatorias de septiembre, donde incluso el futbolista de la Roma marcó gol en la goleada de la Albiceleste ante Chile.

Recientemente en una entrevista para el programa Clank! el seleccionador campeón del mundo en 2022 explicó la situación de Dybala y aprovechó para elogiarlo por su paciencia y dedicación con la selección de Argentina.

“Paulo, además de ser un gran jugador, aunque a veces no juega y no ha venido a la Copa, es el fiel reflejo de lo que es entender la situación y querer que le vaya bien a tu Selección y a tu gente“, explicó Scaloni en la charla.

Lionel Scaloni durante rueda de prensa en la Copa América 2024. Photo/Julia Nikhinson. Crédito: AP

El estratega argentino explica cómo Dybala ha tenido paciencia y ha sabido asumir su rol en el equipo sin quejarse y siempre pensando en lo mejor para la selección.

“Un montón de veces él ha tenido la oportunidad de jugar y no ha jugado porque he tomado otras decisiones. Y siempre le he dicho el porqué y lo ha entendido. Es difícil encontrar personas como él, porque es un jugador top, de los mejores, y que entiende la situación del momento”, comentó.

“Nosotros estamos con él eternamente agradecidos por cómo se ha portado. Porque cada vez que ha estado en las convocatorias y cada vez que ha jugado, ha sido clave. Para nosotros es un chico recontra valorado. Más allá de los minutos o no, lo valoramos como persona”, continuó Scaloni.

Dybala debutó con la camiseta Albiceleste en 2015 y desde entonces ha jugado 40 encuentros con Argentina en los que ha anotado cuatro tantos. Lo más destacado seguramente su pequeña participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que anotó su pena de la tanda ante Francia en la final.

