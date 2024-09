MLB investiga a Alex Cora por pelotazo a Aaron Judge

De jueves a domingo hubo una serie de cuatro juegos entre los New York Yankees y los Boston Red Sox. La cual se terminó llevando el equipo neoyorquino tras ganar tres de los cuatro encuentros entre esta clásica rivalidad.

Algo que no pudo faltar en esta serie fue la polémica. La cual inició el sábado en el tercer juego cuando Gerrit Cole golpeó con pelotazo a Rafel Devers en el primer episodio y le dio base por bola en el cuarto capítulo.

Lo que parecía algo normal del juego explotó en el sexto inning cuando Brayan Bello tiró un lanzamiento que por poco impacta en la pierna del bateador Aaron Judge. Y que presuntamente habría sido con intensión por una orden del manager de los Red Sox Alex Cora.

Y es que según el New York Post el manager Cora pensó que Cole había golpeado a propósito a Devers en el primer inning. Por lo que habría respondido con este intento de pelotazo a Judge. Es por eso que la MLB ha iniciado una investigación hacia el timonel boricua.

Alex Cora será manager de los Red Sox hasta 2027. Crédito: AP

La teoría de que Cora mandó a golpear a Judge intencionalmente cobra aun más sentido luego de las declaraciones del domingo. En las que el manager aseguró habló sobre el pelotazo y boleto a Rafael Devers.

“Sentí que en el primer turno al bate, lo golpeó a propósito”, dijo Cora (a través de NESN). “No quiere enfrentarse a él (Devers), esa es la conclusión. Nos dijo con la base por bolas intencional que en el primer turno al bate lo golpeó. Lo dejaremos así. Después de eso, tenía las bases llenas y tuvo que enfrentarse a él. Nos ofendimos ​​porque fue claro y contundente que no quería enfrentarse a él. Fue intencional, no me voy a retractar. Fue intencional”, explicó el manager.

Y es que aunque Cora tiene buena relación con Aaron Boone, manager de los Yankees, el timonel de los patirrojos se mantiene firme en su posición y en la forma que vio el pelotazo de Gerrit Cole hacia Rafael Devers.

“Hablamos, y hay dos maneras de verlo, ¿verdad? Su dugout y nuestro dugout Y, como le dije, ‘ponte en nuestros zapatos y entenderás por qué nos sentimos así.’ Lo dejaremos ahí”, cerró Cora.

Ahora la investigación que abrió la Major League Baseball determinará si Cora efectivamente envió a Bello a golpear con la bola a Aaron Judge. De determinarse que fue con intención el manager de Boston podría enfrentar medidas disciplinarias.

