Rodri Hernández advierte sobre posible huelga de jugadores 

El mediocampista del Manchester City de la Premier League, Rodri Hernández, advirtió que todos los jugadores de primer nivel en el balompié de Europa se encuentran a nada de declararse en huelga debido a la gran cantidad de partidos que tienen que cumplir en el calendario internacional y que ha desencadenado una ola de lesiones en varios de los clubes más importantes del viejo continente.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante la conferencia de prensa previo al encuentro del partido entre el Manchester City contra el Inter de Milán correspondiente a su primera fecha de la UEFA Champions League; asimismo resaltó que todos los futbolistas se encuentran alarmados ante esta situación y teme que empeore el número de afectados.

“Sí, creo que estamos cerca (de una huelga), es fácil de entender, creo que el sentimiento es generalizado, si le preguntas a cualquier jugador te dirá lo mismo, no es la opinión de unos cuantos, es una opinión general. Si sigue de esta forma llegará el momento en que no habrá otra opción, pero no sé qué pasará, es algo que nos preocupa porque nosotros lo sufrimos”, expresó el jugador.

En sus palabras el jugador resaltó que un deportista élite puede disputar al menos unos 50 partidos de alto rendimiento por temporada, cifra que se ha incrementado en gran medida para este año ante la llegada del nuevo formato de la Champions League.

“Entre 40 y 50 es una cantidad de partidos en los que se puede jugar al nivel más alto, después de eso habrá un bajón, es imposible mantener el nivel físico y este año vamos a jugar entre 70 u 80 juegos, depende qué tanto avances en los torneos”, detalló

“En mi humilde opinión, creo que es demasiado, tenemos que cuidarnos, alguien tiene que hacerlo porque somos los actores principales de este deporte o negocio, como quieras verlo, no todo es dinero o marketing, se trata de la calidad del espectáculo”, finalizó el jugador del City.

Es importante recordar que la FIFA estrenará en el año 2025 el Mundial de Clubes con 32 equipos, aunque esto ocasionará que se dispute cada cuatro años como una Copa del Mundo; dicha medida ha sido criticada por el sindicado de representantes de los jugadores (FIPRO) e incluso presentaron un recurso para acabar con el mismo.

Sigue leyendo:

–Mazatlán FC se blinda con la llegada de Rodolfo Pizarro

–Antonio Mohamed minimiza a Chivas y niega que sea un equipo competitivo

–Árbitro chileno confesó haber favorecido a Messi para obtener su jersey