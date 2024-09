VIDEO: Rosalía vive incómodo momento con fan que quería abrazarla de la cintura 

La cantante española Rosalía vivió un incómodo momento luego de que un fanático tratará de tomarla de la cintura, de manera repetitiva, al tomarse una foto con ella.

Gracias a un video que circula en redes sociales, se pudo captar cómo la intérprete de 31 años se encontraba conviviendo con algunos de sus fanáticos antes de ingresar a un evento.

Durante los primeros instantes del material audiovisual, la intérprete de “Despechá”, entre risas, acepta la petición de un hombre, vestido con una camisa amarilla a cuadros, de tomarse una foto con ella.

De inmediato, y sin pensarlo un segundo, el hombre toma de la cintura a la ibérica, lo que ocasiona que esta retire la mano del fan de su cuerpo con un evidente signo de incomodidad. Tras esta acción, el sujeto vuelve a colocar su mano en el mismo sitio, haciendo que Rosalía repita vuelve a quitar la mano de su fanático.

Rosalía vivió un incómodo momento con un fan que se tomó una foto con ella, pues al sentir su mano en su cintura, la Motomami se la retiró. 👀💢 pic.twitter.com/qfTBiOICug — quenewstelehit (@quenewstelehit) September 17, 2024

¿Qué hizo Rosalía tras el incómodo momento que vivió?

Luego del segundo intento del hombre de tomar la cinta de Rosalía, y ante la acción de la cantante de no permitir que la tocara en esa parte de su cuerpo, el sujeto solo dejó estirado su brazo y mano izquierda, sin tocar en ningún momento a la intérprete de “Motomami”, mientras la foto era tomada.

La incomodidad de Rosalía se hizo más evidente cuando, sin mediar ninguna palabra, se separó de su fanático y decidió seguir conviviendo con otras personas que se encontraban en el mismo lugar.

Respecto al hombre, solo se puede ver como se aleja sin mencionar alguna palabra hacia la artista.

Luego de la difusión del video, decenas de usuarios y fanáticos de la cantante española no dudaron en reaccionar al mismo con diversos comentarios en donde dejaron claro su apoyo hacia la también empresaria: “No es correcto invadir el espacio personal de alguien, respetemos”, “Que comportamiento más feo. No es tu amiga y no la conoces. No toques de esa forma”.

De igual manera, y dentro de la misma reacción de la gente, otros más aplaudieron la “templanza” de la española por mantener la “compostura”, y por ponerse la mano en la cintura para que el hombre no la vuelva a tocar.

Sobre la actualidad de Rosalía, la española reveló, en días pasados, que se encuentra trabajando “duro” en su próximo disco, del cual no se han revelado muchos detalles hasta el momento.

Entretanto, la intérprete de “Hentai” lanzó, en semanas pasadas, una colaboración con la cantante coreana Lisa, bajo el nombre de “New Woman”.

