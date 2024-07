Revelan nuevos detalles de la colaboración entre Rosalía y Bizarrap

La tan esperada colaboración entre Rosalía y Bizarrap, la cual tomó verdadera expectación hace poco más de un año cuando el productor reveló su admiración y entusiasmo por colaborar con la española durante los pasados Latin Grammy, en Sevilla, parece estar muy cerca de concentrarse de manera oficial.

Y es que gracias a una serie de nuevas pistas, viralizadas en redes sociales, se ha revelado que los artistas se encuentran trabajando juntos en la ciudad de Barcelona.

En primera instancia, y gracias a una cuenta que difunde constantemente información referente a la intérprete de “Motomami”, se difundió que Rosalía se encontraba en la ciudad catalana, luego de que fuera vista en semanas anteriores, junto a su presunto novio Jeremy Allen White, en Los Ángeles.

Casi al mismo tiempo que se compartió esta información, el músico argentino publicó una foto desde la ciudad de Barcelona, a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde mostró una flor de sakura, la cual guarda relación con la canción cierre del último disco de Rosalía.

ROSALÍA x Bizarrap ⏳ pic.twitter.com/sejs0aU8La — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) July 23, 2024

La colaboración más esperada de Rosalía

Posterior a la divulgación a las publicaciones de los artistas, se reveló que Bizarrap se encontraba alojado en el hotel W, uno de los más lujosos de España, mismo sitio en donde el artista Ralphie Choo, quien ha sido visto en anteriores ocasiones con Rosalía, grabó un breve video que compartió en sus redes sociales.

Por todo lo anterior, se ha especulado que los tres artistas, Rosalía, Bizarrap y Choo, han estado trabajando juntos, durante los últimos días en la ciudad de Barcelona. Sin embargo, y hasta el momento, ninguno de los involucrados ha mencionado o revelado información oficial.

Respecto a la artista española, esta ha mencionado, en entrevistas previas, que se encuentra trabajando en lo que será su nuevo disco. A pesar de la expectación que ha sembrado, la española no ha revelado mayor información, posibles fechas de lanzamiento ni otro tipo de detalle.

Rosalía reafirma su relación con Jeremy Allen White en Francia

Luego de que la intérprete de “Despechá” fuera vista semanas antes junto ganador del Golden Globe por “The Bear”, lo que sirvió para despejar dudas respecto a un posible alejamiento, las estrellas internacionales volvieron a reafirmar su relación tras ser captados en la fiesta The Prelude To The Olympics, de la Fundación Louis Vuitton, previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Jeremy Allen White consiguiéndole un regalo a Rosalía en la máquina de gancho 🧸💕 pic.twitter.com/RFg10r3aEV — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) July 25, 2024

Ambos artistas fueron captados, por decenas de cámaras, en la alfombra roja del evento por separado. Sin embargo, y de acuerdo con testigos, la pareja se reencontró dentro del evento, mostrándose muy unidos.

Continúa leyendo

FOTO: Karol G lanza supuesta indirecta a Rosalía en medio de rumores de plagio

Rosalía se convierte en la primera cantante española en lograr más de mil millones de streams con “Despechá”

Rauw Alejandro se encara con una fan de Rosalía en X