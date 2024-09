Aracely Arámbula y la razón por la que no enseña a sus hijos

Aracely Arámbula ha compartido recientemente sus sentimientos sobre la vida de sus pequeños, Miguel y Daniel. A pesar de que le gustaría mostrar al mundo a sus niños, ha decidido respetar su deseo de mantener una vida alejada de la atención pública. La mexicana mencionó que, aunque sus hijos ya son grandes, con 17 y 15 años, son ellos quienes prefieren evitar los reflectores.

La actriz de 49 años aprovechó la entrevista de ‘Ventaneando’ para destacar que no le gusta mantenerlos ocultos, pero siempre le ha gustado respetar las decisiones que sus hijos toman: “Claro que los quiero mostrar al mundo, pero son personas muy privadas, que yo quiero respetar su intimidad porque ellos mismos me dicen que ahorita no quieren salir”.

Hace pocos días se vieron envueltos en un escándalo por aparentemente un medio de comunicación haber divulgado imágenes donde habrían salido. Por ello, mencionó al programa de entretenimiento que: “Entonces yo creo que hay que respetar eso porque además son chiquillos, aunque digan, o sea, están grandes, pero, pues son menores de edad y son chiquitos, hay que dejarlos a ellos en su tiempo, en su momento”.

A pesar de su decisión de no querer aparecer en público, la actriz destacó que sus hijos siempre la apoyan y están presentes en las diferentes actividades que realiza, incluso dedicándoles sus presentaciones en la obra de teatro que protagoniza en México. De esta manera, demuestra su amor y respeto hacia sus deseos, priorizando su bienestar.

“Siempre va a ir dedicada a mis papás y obviamente a mi hermano, a mis sobrinos, a toda mi familia y en especial a mis dos corazones bellos que están muy orgullosos de verme. Y la verdad es que eso a mí me llena de satisfacción”, expresó.

Fue en el año 2022 cuando dijo en ‘Hoy’: “Como mamá yo les dije: ‘Amores, ¿quieren que yo los saque en una revista mañana para la gente sepa que ya están grandes? ¿Que vean que ya están grandes?’, y me dijeron: ‘No, mamá, no queremos’. Entonces, yo tengo que respetar su decisión, son menores”.

Sigue leyendo:

· Cristian Castro revela su deseo de ser el padrino musical de los hijos de Luis Miguel

· Jorge Salinas defiende a los hijos de Aracely Arámbula

· Difunden video de los presuntos hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula