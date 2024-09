Las hazañas que consiguió Juan Soto con su cuadrangular número 40 de la temporada

Este martes los New York Yankees derrotaron a los Seattle Mariners con pizarra de 11-2 para llegar a 88 victorias esta temporada y afianzarse al liderato de la División Este de la Liga Americana para asegurar su presencia en los playoffs.

La figura de la noche en el T-Mobile Park de Seattle sin duda fue Juan Soto. Que con dos impulsadas y un cuadrangular guio a los Bombarderos a llevarse la victoria en este inicio de la serie ante los Mariners.

Pero el dominicano no solo tuvo un excelente encuentro, sino que su noche quedará marcada por varias hazañas que logró con su cuadrangular. La primera de ellas fue que llegó a los 40 batazos de vuelta completa esta temporada, siendo la primera vez en su carrera que lo logra.

Además de los 40 bambinazos esta campaña, Soto con tan solo 25 años y siete temporadas en Grandes Ligas acaba de llegar al piso de los 200 cuadrangulares de por vida en Las Mayores. Superando a leyendas como Johnny Damon o jugadores activos como José Altuve.

Juan Soto celebrando con sus compañeros los 200 cuadrangulares de por vida. Crédito: AP

Vuelta completa en todos los estadios

Otra hazaña que logró el joven dominicano fue la de completar al menos un cuadrangular en cada uno de los rencintos de las Grandes Ligas.

Y es que el T-Mobile Park era el único estadio en el que Soto no había despachado un batazo de vuelta completa. Por lo que la noche del martes pudo completar esta hazaña y ahora no hay estadio de las Grandes Ligas en el que el toletero de los Yankees no haya dado la vuelta.

Dupla de leyenda con Judge

Por último, aunque no menos importante, Soto consiguió una hazaña en conjunto con Aaron Judge que los pone a la altura de leyendas de los Yankees como Babe Ruth o Mickey Mantle.

Y es que la dupla Judge-Soto es la tercera en la historia de la franquicia de Nueva York en conectar al menos 40 cuadrangulares cada uno en una temporada.

En las temporadas 1927, 1930 y 1931 lo lograron Babe Ruth y Lou Gehrig. Mientras que en 1961 fueron Mantle y Roger Maris los protagonostas. Para que ahora en 2024 Soto y Judge se les unan en este selecto club.

Sigue leyendo:

Juan Soto con Yankees: “Mis expectativas son ganar un campeonato”

Aaron Judge y Juan Soto hacen historia en los Yankees con estos numeritos

Leyendas de Yankees piden al equipo que firmen a Juan Soto