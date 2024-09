Lionel Scaloni reveló una “atormentante” situación con sus padres

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, fue invitado al podcast Clank! de Juan Pablo Varsky, donde, hacia el final de la charla, mostró un lado más emotivo al hablar sobre la delicada situación de sus padres.

“La gran espina que tengo clavada de cuando conseguimos todo esto, es que yo no sé si ellos toman magnitud de lo que hemos conseguido. Por su estado, porque no están como uno quisiera y es lo que a mí me atormentó durante todo ese año después de haber ganado el Mundial porque serían los tipos más felices del mundo”, expresó con emoción Scaloni, recordando lo mucho que significaría para él que sus padres comprendieran plenamente el éxito alcanzado.

Scaloni también recordó una conferencia de prensa a finales de 2023, después de ganar a Brasil por las Eliminatorias, en la que había sembrado dudas sobre su futuro. Explicó que todo estaba relacionado con la situación de salud de sus padres.

“Mi viejo es un tipo que vivió por y para nosotros, para mi hermano y para mí, todo lo que ha hecho en su vida ha sido para que seamos futbolistas y nos apoyó en todo. Mi vieja igual, siguió a mi papá a todos lados como ahora me sigue mi esposa a mí”, explicó Scaloni.

Visiblemente conmovido, Scaloni dijo que le haría muy feliz saber que ambos fueron conscientes de lo que consiguió en Qatar. “Para mí sería el regalo más grande que me ha dado la vida. Yo creo que sí, a veces lo demuestran y a veces no, pero son cosas que pasan en la vida”.

Sus padres, Ángel y Eulalia, ya tienen más de 80 años, y Ángel, debido a problemas de salud, no pudo viajar a Qatar para ver el Mundial en vivo, un hecho que apenó profundamente al técnico.

