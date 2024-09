Llamado neoyorquino para que nuevos votantes se registren para elecciones de noviembre

El ambiente electoral de fin de año ya empezó a calentar motores, y mientras candidatos como Kamala Harris y Donald Trump siguen adelante en sus campañas por la Presidencia, grupos cívicos y organizaciones comunitarias de la Gran Manzana están uniendo fuerzas en su llamado a que nuevos votantes se registren para que acudan a las urnas en noviembre próximo.

Además de la contienda nacional por la Casa Blanca, en Nueva York políticos de varios distritos y filiaciones, han lanzado todo tipo de estrategias para convencer al electorado de sus vecindarios que ellos son la mejor opción para representarlos como congresistas en Washington, con curules que incidirán sobre el control de los partidos en la Legislatura.

Y como una manera de garantizar que en los comicios generales de noviembre más votantes vayan a las urnas a ejercer su derecho al voto, este martes, en el marco del Día Nacional de Registro de Votantes, un ejército de reclutadores de sufragantes salió a las calles de varios condados de la ciudad a motivar a nuevos electores para que se inscriban. La fecha máxima para que quienes deseen votar puedan registrarse está a la vuelta de la esquina: el 26 de octubre cierran las plataformas de inscripción.

En lugares como Washington Square Park, aprovechando la presencia de estudiantes universitarios que se mueven por ese lado de Manhattan, desde muy temprano y como si se tratara de un bazar, decenas de voluntarios de diferentes organizaciones hablaron con transeúntes instándolos a llenar los formularios de registro para sumarse a la cita democrática. El mensaje es que sin importar por quién los neoyorquinos emitan su voto, deben sumarse a la jornada electoral de fin de año para poder manifestarse.

Así lo aseguró Angélica Peralta, quien estuvo en la feria en Manhattan y destacó la importancia de que votantes de comunidades inmigrantes se movilicen alrededor de las elecciones y hagan valer su derecho al sufragio.

“Como dominicana americana para mí es muy importante saber que tenemos un derecho que necesitamos usar porque un voto puede hacer la diferencia. No podemos quedarnos a un lado y no usar un derecho que tenemos”, dijo la joven. “Debemos registrarnos todos los que podemos hacerlo para lograr cambios. No importa por quién votemos, tenemos que salir a votar y no dejar eso para después”.

José Lincoln Medina, originario de Puerto Rico, también estuvo presente en el evento donde decenas de jóvenes mayormente, se registraron para los comicios, y destacó que no solo las nuevas generaciones deben usar el voto sino todos aquellos ciudadanos que jamás han ejercido el derecho.

“Yo nunca había votado hasta que me inscribí en las elecciones pasadas y conozco a muchos latinos que creen que no vale la pena salir a votar, pero es un error pensar así y podemos enmendarlo registrándonos para votar, no solo por cuestiones de presidente sino por asuntos locales que nos favorecen y nos afectan”, dijo el padre de familia.

La campaña NYC Votes, una iniciativa de la Junta de Financiamiento de Campañas de la Ciudad de Nueva York, que promovió el evento y otros encuentros en diferentes vecindarios en los que suministró información recalcó que esos eventos tienen como objetivo derribar las barreras que dificultan la votación para los neoyorquinos y equipar a los votantes elegibles con los recursos que necesitan para participar en la democracia local.

“Este noviembre es una oportunidad para mejorar nuestra cultura de votación en la ciudad de Nueva York, con tantos temas críticos importantes para los neoyorquinos, incluida la igualdad de derechos, en la boleta electoral”, dijo Timothy Hunter, vocero de la Junta de Financiamiento de Campañas de la Ciudad de Nueva York. “Cuando más neoyorquinos se involucran –votando, difundiendo el mensaje y postulándose para cargos públicos– nos acercamos a un gobierno verdaderamente representativo”.

Murad Awawdeh, presidente de la New York Immigration Coalition advirtió que este ciclo electoral ha demostrado que es muy importante para los neoyorquinos de clase trabajadora e inmigrantes hacer oír su voz en las urnas, por lo que instó a los votantes a no quedarse de espaldas.

“Nuestras comunidades enfrentan desafíos únicos, desde la necesidad de una reforma migratoria significativa hasta los problemas económicos que enfrenta cada estadounidense. A menos de 50 días del día de las elecciones, lo que está en juego no podría ser más importante. Cada voto cuenta”, dijo el activista, destacando que los resultados de los comicios tendrán impacto también a nivel estatal.

“Es fundamental que los votantes elegibles tomen medidas ahora: se registren para votar y elaboren un plan de votación. Al hacerlo, ayudamos a garantizar que Nueva York siga siendo un lugar donde todos puedan prosperar y donde todas las voces estén representadas en los pasillos de nuestro gobierno, desde Albany hasta el Congreso”, agregó el defensor de los inmigrantes.

Asimismo, Theo Oshiro, codirector ejecutivo de Make the Road New York, declaró que hay mucho en juego con las elecciones y recordó que además de registrarse para votar, los sufragantes deben asegurarse que su derecho esté protegido.

“Hoy es un día especial para los esfuerzos de participación de los votantes en todo el país. A lo largo de los años, hemos ayudado a miles de ciudadanos estadounidenses en nuestros vecindarios en todo el estado de Nueva York a registrarse para votar. Es fundamental para nuestras comunidades”, dijo Oshiro. “En particular para los miembros de la comunidad de inmigrantes que son ciudadanos, que a menudo están subregistrados y subrepresentados, asegurarse de que estén registrados y que su información esté actualizada para que puedan ejercer su derecho al voto. Más que nunca, es importante que nuestras comunidades exijan respeto y dignidad en las urnas este noviembre”.

Yesenia Mata, directora de la organización La Colmena de Staten Island manifestó el mismo sentir y afirmó que para la comunidad inmigrante tiene un sentido mayor de urgencia, por lo que quienes ya están habilitados para votar deben dar el paso al frente y sumarse al proceso electoral de noviembre.

“Las elecciones de este año son cruciales, con el tema de inmigración en el centro de la atención. Votar es un privilegio, y aunque algunos de nuestros seres queridos no tengan el derecho al voto por su estatus migratorio, muchos de nosotros si. Debemos usar nuestro voto para representarlos en esta elección, porque nuestras voces son sus voces”, mencionó la líder comunitaria.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul se sumó al llamado de organizaciones a lo largo y ancho de Nueva York y pidió a los votantes elegibles que se registren y que soliciten información en caso de tener dudas, aprovechando diferentes fuentes de comunicación que están habilitadas. En su mensaje, la mandataria estatal alentó a todos los neoyorquinos que cumplan con los requisitos a registrarse para votar para que puedan hacer oír su voz.

“El Día Nacional de Registro de Votantes es una oportunidad importante para fomentar la participación en nuestra democracia. Nuestras instituciones democráticas son tan fuertes como los votantes que participan en ellas, y animo a todos los neoyorquinos elegibles a que hagan oír su voz”, concluyó la Gobernadora.

Datos importantes