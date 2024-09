Preocupación en Francia por desaparición de atleta africana

Ocho días desaparecida tiene la atleta africana Odile Ahouanwanou. Hace 24 horas la Policía de este país alertó en un comunicado que se encuentran tras la búsqueda de la deportista de 33 años.

De acuerdo con los agentes del departamento de Normandía, en el norte de Francia, la última vez que se le vio fue dejando a su hijo en la casa de un cuidador el pasado 10 de septiembre. Odile conducía un automóvil modelo Polo, marca Volkswagen.

Odile Ahouanwanou, de Benín, reacciona tras finalizar la prueba de heptatlón de 200 metros en los Juegos Olímpicos de Verano de 2020, el miércoles 4 de agosto de 2021, en Tokio, Japón. (Foto AP/Charlie Riedel) Crédito: AP

¿Quién es Odile Ahouanwanou?

Nacida Benín, Odile también fue futbolista y jugó para la selección nacional de su país. Radicada en Francia, en 2019 se destacó por acabar en octava posición en el Mundial de Atletismo en Doha, Qatar.

De acuerdo con la sección de deportes de la BBC en África, Odile también practicaba atletismo en la escuela primaria y secundaria. En una entrevista confesó cómo fue su cambio del fútbol al atletismo.

“A menudo ganaba a todo el mundo, pero no me veía en el atletismo, todo giraba en torno al fútbol… Hasta que un día, en 2007, me convertí en campeón nacional de Benín en salto de altura y todo cambió”, reveló. La desaparición de la deportista de 33 años, se da después de la trágica muerte de la corredera Rebecca Cheptegei, quien murió quemada por su novio.

